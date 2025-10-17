Wall Street progresse grâce aux propos de Donald Trump sur les droits de douane chinois, tandis que les inquiétudes concernant les banques régionales pèsent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 0,5%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,4%

*

Trump déclare que des droits de douane de 100 % sur la Chine ne sont pas viables

*

Eli Lilly chute après que Trump ait promis une réduction du prix des médicaments pour la perte de poids

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un marché agité vendredi après que le président américain Donald Trump a confirmé sa rencontre avec son homologue chinois dans deux semaines, tandis que les inquiétudes concernant les risques de crédit des banques régionales ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

Les valeurs bancaires ont fait face à une pression à la vente plus tôt dans la journée, prolongeant les baisses de la session précédente lorsque Zions Bancorporation ZION.O a révélé des pertes liées à deux prêts commerciaux et industriels et Western Alliance WAL.N a révélé qu'il avait intenté un procès alléguant une fraude par Cantor Group V, LLC.

Ce repli a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt laxistes dans un secteur déjà confronté à deux faillites dans le secteur de l'automobile, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

La plupart des actions des banques régionales se sont toutefois stabilisées vendredi. L'indice KBW des banques régionales .KRX a progressé de 1,2%, rebondissant après la chute de 6,3% enregistrée jeudi, la plus importante depuis le début du mois d'avril.

L'indice financier S&P plus large .SPSY a légèrement augmenté de 0,6%.

"Elles étaient peut-être survendues hier et nous obtenons maintenant des bénéfices positifs de ces banques régionales qui confirment la croissance des bénéfices que nous avons vue avec les grandes banques mondiales. Je pense que cela contribue à renforcer l'optimisme des investisseurs", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

Les actions de Truist Financial TFC.N ont gagné 3,6 % après que la banque a annoncé une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre. Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 3 %.

Les actions de Zions ont augmenté de 6,4 %, tandis que Western Alliance a progressé de 4 %.

Les solides bénéfices enregistrés cette semaine par les grandes banques américaines ont donné un ton optimiste au début de la période de publication des résultats du troisième trimestre. Toutefois, compte tenu des valorisations élevées des actions, les investisseurs font preuve de prudence.

À 10:14 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 233,15 points, ou 0,51%, pour atteindre 46 185,39. Le S&P 500 .SPX a gagné 24,60 points, soit 0,37%, à 6 653,67, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 80,13 points, soit 0,36%, à 22 642,67.

Les principaux indices américains sont en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires, si les niveaux actuels se maintiennent.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur des investisseurs, a chuté à 23,89 points, après avoir atteint son plus haut niveau en près de six mois à 28,99 plus tôt dans la journée.

Sur le front de la guerre commerciale, Donald Trump a déclaré que son projet de droits de douane de 100 % sur les produits en provenance de Chine ne serait pas viable et qu'il rencontrerait le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

L'indice S&P 500 de la consommation discrétionnaire

.SPLRCD a progressé de 0,6%, Tesla TSLA.O gagnant 1,8%. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont ajouté 0,3%.

Eli Lilly LLY.N a chuté de 2,6% après que Donald Trump a déclaré qu'il ferait baisser les prix des médicaments pour la perte de poids.

State Street STT.N a chuté de 4,6% après que les revenus nets d'intérêts de la banque au troisième trimestre ont manqué les estimations .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,09 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 16 nouveaux records et 73 nouveaux records à la baisse.