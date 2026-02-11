Wall Street progresse en ordre dispersé malgré des créations d'emplois supérieures aux attentes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 22:13
Le S&P 500 clôture quasiment à l'équilibre à 6 941,4 points, le Dow Jones cède 0,13% à 50 121,4 points, tandis que le Nasdaq 100 progresse de 0,29% à 25 201,2 points.
Les créations d'emplois aux États-Unis ont accéléré en janvier et le taux de chômage est tombé à 4,3%, confirmant la solidité du marché du travail. Un contexte qui pourrait offrir à la Réserve fédérale la marge de manoeuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés encore quelque temps, alors que les responsables monétaires continuent de surveiller l'évolution de l'inflation.
Dans la foulée, les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations de détente monétaire. Selon les données de LSEG, la probabilité d'une première réduction de 25 points de base s'est déplacée vers le mois de juillet, contre juin auparavant. Ces attentes s'étaient pourtant renforcées mardi après la publication d'un coup d'arrêt inattendu des ventes au détail en décembre.
Le rapport sur l'inflation attendu vendredi pourrait, lui aussi, rebattre les cartes quant à la trajectoire future des taux directeurs.
Des réactions contrastées côté entreprisesSur le front des valeurs individuelles, Robinhood chute de 8,8% après avoir manqué les attentes en matière de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. T-Mobile recule de 5,07%, l'opérateur ayant recruté moins d'abonnés mobiles que prévu.
Humana cède 3,27% après avoir présenté une prévision de bénéfice pour 2026 inférieure aux estimations de Wall Street, tandis que Kraft Heinz abandonne 0,16% après avoir annoncé la suspension de son projet de scission en deux entités.
La sanction est particulièrement sévère pour Mattel, qui s'effondre de 24,93%. Les investisseurs digèrent un quatrième trimestre décevant et des perspectives prudentes pour l'exercice à venir.
Enfin, Moderna recule de 3,54% après que l'Agence américaine des médicaments a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation de son vaccin contre la grippe.
A lire aussi
-
Le patron d'Instagram Adam Mosseri s'est opposé mercredi à la notion d'"addiction clinique" aux réseaux sociaux, se limitant à parler d'"utilisation problématique", au troisième jour du procès de Google et Meta. "C'est important de différencier l'addiction clinique ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en légère baisse mercredi, portant un jugement mesuré sur un marché du travail américain en meilleure forme que prévu en janvier, ce qui repousse les anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed). Après une première ... Lire la suite
-
La police canadienne a annoncé mercredi que la personne soupçonnée de la tuerie de Tumbler Ridge, qui a fait huit morts dans l'ouest du pays la veille, était une habitante de la localité âgée de 18 ans, responsable d'un acte d'"une cruauté inouïe" selon le Premier ... Lire la suite
-
Au Congrès américain, les démocrates accusent la ministre de la Justice d'"étouffer" le scandale Epstein
Les élus démocrates au Congrès américain ont accusé mercredi la ministre de la Justice Pam Bondi d'"étouffer" l'affaire Epstein et d'avoir transformé son ministère en "instrument de vengeance" du président Donald Trump. Cette audition devant la commission judiciaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer