Wall Street progresse dans l'espoir d'une accalmie dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 21:09
Les marchés financiers restent très attentifs à l'évolution de la situation géopolitique dans la région. Les indices américains ont ainsi progressé, soutenus par l'idée qu'une normalisation du trafic dans cette zone stratégique pourrait réduire les tensions sur l'énergie et le commerce mondial.
Détente autour du détroit d'Ormuz
Selon Bloomberg, plusieurs pétroliers ont traversé le détroit au cours du week-end, un signal perçu positivement par les marchés. Cette évolution intervient alors que le président américain Donald Trump accentue la pression sur les alliés des États-Unis afin qu'ils participent aux opérations américaines contre l'Iran. Il a averti que l'OTAN pourrait connaître un "très mauvais avenir" si ses partenaires refusaient de soutenir Washington.
L'espoir d'une amélioration de la situation dans la zone se reflète également sur le marché pétrolier. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate se sont détendus, reculant de 5,2% à 93,55 dollars. Le Brent a de son côté cédé 3,6%, évoluant autour des 100 dollars.
Des indicateurs économiques solides
Sur le plan macroéconomique, la production industrielle américaine a progressé de 0,2% en février, après une hausse de 0,7% en janvier. Ce chiffre dépasse la prévision des analystes interrogés par Bloomberg, qui anticipaient une progression de 0,1%.
La production manufacturière a elle aussi augmenté de 0,2% sur le mois. En janvier, elle avait progressé de 0,8%, alors que le consensus des économistes tablait sur une hausse de 0,1%.
Actualité des entreprises et pari sur l'intelligence artificielle
Du côté des entreprises, Nebius a annoncé la conclusion d'un accord avec Meta Platforms pour la fourniture d'infrastructures d'intelligence artificielle sur cinq ans, pour une valeur d'environ 27 milliards de dollars. Dans le cadre de ce partenariat, Nebius doit fournir pour 12 milliards de dollars de capacités dédiées.
Le titre Nebius a bondi de 14,96%, tandis que l'action Meta a gagné 2,33%. Le groupe a par ailleurs annoncé une importante vague de licenciements pouvant concerner jusqu'à 20% de ses effectifs.
Micron Technology a également fait parler de lui. Le fabricant de puces a annoncé dimanche avoir finalisé l'acquisition du site de semi-conducteurs P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing, situé à Taïwan. L'installation doit désormais fonctionner comme une extension de son campus de Taichung. L'action Micron a progressé de 3,68% lors de la séance, alors que l'entreprise publiera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street.
Enfin, la journée de lundi marque le lancement de la conférence annuelle GTC de Nvidia, un rendez-vous majeur consacré à l'intelligence artificielle. À cette occasion, la plus grande capitalisation boursière mondiale devrait détailler ses orientations stratégiques dans l'IA, avec l'attente forte des marchés d'être rassurés sur la dynamique du secteur.
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