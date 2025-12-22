Wall Street progresse avec des gains généralisés, portée par les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des transactions de l'après-midi aux Etats-Unis)

*

Clearwater Analytics en hausse après une opération de privatisation de 8,4 milliards de dollars

*

Ellison offre une garantie de 40,4 milliards de dollars pour soutenir l'offre de Paramount sur Warner Bros

*

L'indicateur de peur de Wall Street à son plus bas niveau depuis plus de trois mois

*

Indices en hausse: Dow 0,48%, S&P 500 0,6%, Nasdaq 0,55%

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont augmenté pour commencer la semaine écourtée par les vacances, soutenues en partie par un rebond continu des valeurs technologiques dans une large progression qui a soulevé presque tous les 11 secteurs de l'indice S&P 500. Le rallye a commencé à la fin de la semaine dernière et a été stimulé par les prévisions exceptionnelles de Micron Technology

MU.O et un rapport sur l'inflation plus froid que prévu , ce qui a laissé le S&P 500 et le Dow à moins de 1% de leurs niveaux de clôture record établis le 11 décembre.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,2 %, ce qui a constitué la plus forte hausse de l'indice de référence S&P 500. Reuters a rapporté que la société a déclaré à ses clients chinois qu'elle avait l'intention de commencer à expédier ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes à la Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire à la mi-février.

Micron a grimpé de 3,8 %, tandis que la plupart des autres fabricants de puces ont également progressé, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX ayant augmenté de 1,1 %.

"Je ne pense pas nécessairement que cela va aller beaucoup plus haut; cela va continuer à bouger", a déclaré Ken Polcari, partenaire et stratège en chef du marché chez Slatestone Wealth à Jupiter, en Floride.

"Aujourd'hui, nous sommes à la hausse, mais je ne serais pas surpris que nous fassions marche arrière et que nous reprenions le chemin de la hausse jusqu'à ce que nous retrouvions notre niveau actuel."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 233,48 points, soit 0,48%, à 48 367,72, le S&P 500 .SPX a gagné 41,16 points, soit 0,60%, à 6 875,66 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 127,10 points, soit 0,55%, à 23 435,00.

Le mois de décembre est historiquement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le rallye du Père Noël s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac .

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

L'optimisme à l'égard de l'IA, les signes de résilience de l'économie américaine et les attentes en matière d'assouplissement de la politique monétaire l'ont emporté sur les inquiétudes concernant les droits de douane américains, ce qui a permis aux trois principaux indices américains d'enregistrer leur troisième année consécutive de hausse. L'indice S&P 500 a progressé de plus de 15 % cette année.

Dix des 11 secteurs du S&P ont progressé, les matériaux

.SPLRCM et l'énergie .SPNY étant les plus performants grâce à la hausse des prix des matières premières. Le secteur technologique .SPLRCT a ajouté 0,5%.

DES ÉCHANGES LIMITÉS À L'APPROCHE DES FÊTES

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a atteint son plus bas niveau depuis la fin du mois d'août.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore s'amenuiser à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et fermeront jeudi pour Noël.

Cependant, les données économiques, y compris la lecture préliminaire du PIB du troisième trimestre, les données sur la confiance des consommateurs en décembre et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, devraient être publiées cette semaine, offrant un aperçu de la santé de l'économie américaine ainsi que des indices sur la trajectoire de la politique monétaire.

"Le chiffre du PIB de demain sera la dernière véritable donnée économique dont tout le monde se préoccupe", a déclaré Ken Polcari. Parmi les autres mouvements, Tesla TSLA.O a gagné 2,5 % pour atteindre son plus haut niveau historique après que la Cour suprême du Delaware a rétabli la rémunération du directeur général Elon Musk pour 2018 . Warner Bros Discovery WBD.O a augmenté de 3,5% après que le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, a accepté de fournir une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars pour le financement par actions de l'offre de Paramount Skydance

PSKY.O d'acquérir la société. Les actions de Paramount ont augmenté de 5 %.

Clearwater Analytics Holdings CWAN.N a augmenté de 8,2 % après qu'un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité pour environ 8,4 milliards de dollars, y compris la dette.