Wall Street progresse après la publication d'un rapport sur les relations secrètes entre l'Iran et les États-Unis

* Indices en hausse: Dow 0,67%, S&P 500 0,88%, Nasdaq 1,45%

* Les efforts de Trump pour stabiliser le marché du pétrole apportent un certain soulagement

* Les valeurs du voyage sont mitigées, les sociétés de crypto-monnaies se redressent

(Mise à jour des prix tout au long de la journée) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Lesindices de Wall Street ont augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport selon lequel des agents iraniens ont secrètement contacté les États-Unis pour poursuivre les pourparlers afin de mettre fin au conflit, tandis que l'assurance du président Donald Trump de stabiliser les marchés pétroliers a également stimulé le sentiment.

Les investisseurs se sont emparés des valeurs liées à la technologie qui ont été fortement vendues en février, Nvidia

NVDA.O augmentant de 1,6 %, Amazon.com AMZN.O ajoutant 3,4 % et Applied Digital APLD.O faisant un bond de 9,1 %.

Selon un rapport du New York Times , des agents de renseignement iraniens ont indirectement contacté la CIA un jour après les attentats, mais les responsables américains restent sceptiques quant au fait que l'administration Trump ou l'Iran soient prêts à une désescalade à court terme.

Malgré le rapport, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle escalade, a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements pour Northlight Asset Management, ajoutant que les investisseurs américains ont été relativement résistants depuis le début de la guerre.

"Tant que les gens ne pensent pas que ce qui se passe au Moyen-Orient va provoquer une récession, ils accordent aux actions le bénéfice du doute."

Les valeurs du secteur du voyage, qui ont été touchées en début de semaine par la hausse des prix du pétrole, ont connu une évolution mitigée mercredi.

American Airlines AAL.O et Norwegian Cruise NCLH.N ont progressé d'environ 2% chacun, tandis que Royal Caribbean

RCL.N a perdu 1,8%.

En revanche, les producteurs de pétrole et de gaz tels que ConocoPhillips COP.N et Cheniere Energy LNG.N ont reculé de 2,8% et 0,8%. Le secteur de l'énergie .SPNY a mené les baisses sur le S&P 500 avec une chute de 1,4%.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont temporairement interrompu leur production de pétrole et de gaz et les États-Unis cherchaient à étendre leur campagne à l'intérieur de l'Iran.

Cependant, les annonces du président Trump d'une escorte navale américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz et d'une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a également déclaré mardi que l'économie américaine s'était avérée résistante aux chocs des prix de l'énergie. Le prix de référence du pétrole américain CLc1 était en dernier lieu à 74 dollars, tandis que les prix du Brent LCOc1 s'établissaient à 81 dollars .

À 11:53 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 324,35 points, ou 0,67%, à 48 824,77, le S&P 500

.SPX a gagné 59,90 points, ou 0,88%, à 6 876,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 327,79 points, ou 1,45%, à 22 843,24.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de peur de Wall Street .VIX , a perdu 2,86 points à 20,7, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux, a ajouté 1 %.

Les décideurs politiques ont exprimé des opinions mitigées sur l'impact du conflit sur les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale , tandis que le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon a déclaré que les marchés pourraient prendre un certain temps pour assimiler pleinement les répercussions.

Les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de juillet à septembre.

Les valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont progressé. Le mineur Endeavour Silver EXK.N a progressé de 4,6 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O ont augmenté respectivement de 12 % et15 %, à la suite d'un bond de 7,6 % du bitcoin BTC= .

Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a gagné 8,5 % après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique concernant le brevet du vaccin COVID-19.

Parallèlement, une enquête privée a montré que les emplois privés ont augmenté plus que prévu en février,tandis qu'un rapportséparé a indiqué une forte activité dans le secteur des services.

Le Livre Beige de la Fed, une enquête des conditions économiques district par district, est attendu plus tard dans la journée.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,83 contre 1 sur le NYSE et de 2,58 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 56 nouveaux sommets et 63 nouveaux creux.