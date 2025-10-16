L'Europe finit dans le vert, les résultats de sociétés au premier plan

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, la tendance positive ayant été soutenue par de solides résultats d'entreprises et le soulagement sur la situation politique en France, tandis que Wall Street était également sur une note positive, tirée par le secteur des puces.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,38% à 8.188,59 points, surperformant les autres places européennes alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu a échappé à deux motions de censure.

Le Footsie britannique, plombé par Burberry (-0,33%) dans le luxe et Whitbread(-10,26%) dans l'alimentation, a grappillé seulement 0,12%.

Le Dax allemand a avancé de 0,38%, ses gains ayant été limités par Merck KGaA (-3,95%) dans la santé.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,79%, le FTSEurofirst 300 0,63% et le Stoxx 600 0,63% également, la plupart des grands secteurs de ce dernier indice ayant fini dans le vert, avec en tête le compartiment de la consommation non cyclique.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 sont pratiquement stables, tandis que le Nasdaq avance de 0,16%. Les indices américains sont portés par le secteur des semi-conducteurs qui prend 0,75% à la faveur du relèvement de la prévision de chiffre d'affaires annuel de TSMC, premier producteur mondial de puces électroniques avancées, sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Les solides résultats publiés par les entreprises prennent le pas sur une résurgence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que sur la poursuite de la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine ("shutdown").

Les résultats des principales banques américaines, publiés cette semaine, ont ainsi été pour la plupart meilleurs que prévu.

En Europe, les données LSEG I/B/E/S montrent que les sociétés du Stoxx 600 devraient afficher une hausse de 0,5% de leurs bénéfices au troisième trimestre, contre une baisse de 0,2% anticipée la semaine dernière.

"Ce que je surveille, c'est la progression de la saison des résultats", commente Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, alors que les résultats financiers publiés jusqu'ici ont été globalement positifs, éloignant les incertitudes et confortant l'espoir que la dynamique des bénéfices se maintient.

VALEURS EN EUROPE

Pernod Ricard a pris 4,14%, dans le sillage de l'indice de l'alimentation et des boissons en Europe (+4,06%), malgré une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. Le fabricant français de spiritueux avait cependant déjà averti le marché.

FDJ United, pénalisé par la hausse de la fiscalité sur les jeux, a reculé de 3,47% après un repli de son chiffre d'affaires trimestriel.

Kering et Hermès ont cédé respectivement 1,48% et 0,51% sur des prises de bénéfices et après une note de Berenberg estimant que le secteur se trouve à un tournant en raison d'un problème structurel de demande.

Nestlé a grimpé de 9,3% à la faveur d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et l'annonce d'un plan social.

Sartorius a bondi de 7,49% et sa filiale française Sartorius Stedim Biotech de 9,65% après la publication de leurs résultats trimestriels et prévisions.

Whitbread a chuté de 10,26%, l'opérateur d'hôtels et de restaurants ayant fait état d'une baisse de son bénéfice semestriel sur fond de repli des ventes de produits alimentaires et de boissons.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées de façon plus forte que prévu en octobre, avec un indice "Philly Fed" à -12,8 après +23,2 en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'économie britannique a progressé de 0,1% sur un mois en août, comme prévu par les analystes, après avoir reculé de 0,1% en juillet, montrent les données officielles.

CHANGES

Le dollar reflue de 0,32% face à un panier de devises internationales et s'achemine vers une troisième séance consécutive de baisse sur fond d'inquiétudes sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine.

L'euro avance de 0,19%, à 1,1668 dollar, avant une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

La livre sterling s'échange à 1,3426 dollar (+0,18%) après avoir touché en séance un plus haut d'une semaine, profitant de la faiblesse du billet vert.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu, s'affichant à 4,03%, alors que les investisseurs attendent l'évolution de la situation commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Ils digèrent aussi les déclarations contradictoires de plusieurs responsables de la Fed, comme Christopher Waller, qui a dit souhaiter une réduction des taux de 25 points de base ce mois-ci, tandis que Stephen Miran a jugé trop lente une baisse des taux d'un quart de point.

Le rendement de l'OAT française à dix ans a fini pratiquement inchangé, à 3,33%, après avoir fluctué dans une fourchette étroite entre 3,32% et 3,36%. Le taux de l'obligation française souveraine, qui a perdu 14 points cette semaine, s'achemine vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de l'année, le marché étant soulagé par l'échec des votes de censure contre le gouvernement français.

Le Bund allemand à dix ans a terminé en légère hausse, de 1,3 point de base, à 2,57%, mais devrait enregistrer sa quatrième baisse hebdomadaire, la plus longue série depuis fin mars, après un repli pendant quatre séances consécutives, qui l'a fait tomber à un creux de trois mois.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli alors que les investisseurs analysent l'impact d'un éventuel arrêt des importations de pétrole russe par l'Inde, le président américain, Donald Trump, ayant déclaré que le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui a promis que l'Inde n'achèterait plus de pétrole russe.

Le Brent reflue de 0,45% à 61,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,43% à 58,01 dollars.

MÉTAUX

L'or au comptant a touché jeudi un nouveau sommet à 4.254,61 dollars l'once, cinquième séance consécutive de hausse, liée aux tensions commerciales et aux anticipations de baisses des taux de la Fed.

