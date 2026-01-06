Wall Street proche de ses sommets, soutenue par la tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse mardi, accueillant avec un optimisme prudent des nouvelles sur le front technologique, notamment du géant des semi-conducteurs et première capitalisation mondiale Nvidia .

Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones prenait 0,30% vers 15H00 GMT.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,47% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,40%, tous deux non loin de leurs plus hauts niveaux.

"L'annonce faite hier par Nvidia concernant l'accélération de la production de nouvelles puces est vraiment le facteur le plus déterminant" pour le marché mardi, commente auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

L'entreprise, qui fournit l'écrasante majorité des puces pour l'intelligence artificielle (IA), a lancé la production de ses nouveaux processeurs Vera et Rubin, plus rapides et moins gourmands en énergie que leurs prédécesseurs, a annoncé lundi son PDG, Jensen Huang.

Leur fabrication a commencé moins d'un an après la mise sur le marché des versions précédentes, contre un rythme de renouvellement d'au minimum deux ans jusqu'à présent.

Après des inquiétudes persistantes pendant la seconde moitié de 2025 sur les niveaux de valorisation du secteur et les possibilités de rentabilité, "nous voyons le retour de l'optimisme sur l'IA", estime Christopher Low.

L'action Nvidia prenait 1,66% à 191,25 dollars vers 15H00 GMT.

Le fabricant de semi-conducteurs Microchip Technology (+8,26% à 72,56 dollars) était lui félicité pour ses prévisions pour le troisième trimestre de son exercice décalé, supérieures aux attentes.

"Le reste du marché boursier semble un peu endormi, faute d'autres catalyseurs intéressants", estime Patrick O'Hare.

Selon lui, il sera intéressant d'observer les évolutions du marché ce mois-ci, partant de l'idée selon laquelle "la tendance de janvier est celle de l'année".

Et l'analyste de citer une série d'événements clés attendus pour ce début d'année, comme la nouvelle réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) ou "la possible décision de la Cour suprême sur le pouvoir du président en matière de droits de douane".

Sur le plan macroéconomique, la séance devrait être calme mardi. L'essentiel des indicateurs américains seront publiés à partir de mercredi, le plus attendu restant le rapport sur l'emploi de décembre, qui doit paraître vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans restait pratiquement stable vers 15H00 GMT à 4,17% contre 4,16% à la clôture lundi.

A la cote, l'équipementier sportif Under Armour (+2,46% à 5,42 dollars) était dans le vert, porté par l'annonce du renforcement à son capital du groupe financier canadien Fairfax Financial, qui détient désormais environ 22% des actions de l'entreprise.

Cela vient donner un peu d'air au cours d'Under Armour, qui a chuté de 40% sur l'ensemble de l'année 2025.

La compagnie énergétique Vistra (+3,72% à 168,99 dollars) était recherchée après avoir annoncé le rachat de son concurrent Congentrix Energy, pour environ 4 milliards de dollars.

L'assureur américain AIG (-7,36% à 78,13 dollars) reculaittrès nettement, souffrant de l'annonce du départ de son patron Peter Zaffino, après cinq ans à la tête de l'entreprise.

