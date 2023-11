Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: proche de l'équilibre, pas d'indices de Powell information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grand changement mercredi suite à un discours de Jerome Powell, le président de la Fed, ayant pris des allures de non-événement.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones parvient encore à grignoter 0,1% à 34.189,7 points, mais le Nasdaq Composite met fin à une série de huit séances consécutives de hausse en reculant de 0,1% à 13,621,8 points.



L'attention des investisseurs s'est focalisée ce matin sur le discours prononcé par le patron de la Réserve fédérale à l'occasion de la conférence célébrant les 100 ans d'existence de la division de recherche et de statistiques de l'institution.



Mais Jerome Powell n'a absolument pas évoqué les questions ayant trait à la politique monétaire ni à l'économie, se contentant de saluer le travail 'rigoureux' effectué par ses collègues.



Les investisseurs n'ont pas beaucoup plus réagi à l'annonce d'une augmentation de 0,2% des stocks des grossistes en septembre après une diminution de 0,1% en août.



A cela s'ajoute un repli des cours pétroliers qui continue de peser sur les valeurs liées à l'énergie, dont l'indice S&P (-0,4%) accuse le plus fort repli sectoriel de ce début de journée.



Le baril de brut léger américain recule de 1,5% à 76,2 dollars, portant à plus de 5% son repli depuis le début de la semaine.



A noter qu'en raison de travaux de maintenance de ses systèmes informatiques, l'Agence américaine de l'énergie (EIA) a reporté d'une semaine la publication des stocks hebdomadaires de pétrole.



Du côté des changes, le dollar remonte face à l'euro, qui revient dans la zone de 1,07 face au billet vert, suite à l'annonce d'une poursuite de la désinflation en Allemagne militant pour une approche plus accommodante de la BCE.



Sur le marché obligataire, l'apaisement des taux se confirme avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se détend vers 4,55%, loin du pic de plus de 5% établi il y a deux semaines.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.