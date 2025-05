Wall Street proche de l'équilibre avant les résultats de Nvidia, Abercrombie & Fitch bondit

(AOF) - Les indices américains sont proches de l'équilibre. A la clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats du premier trimestre de Nvidia. Sur cette période, le groupe cible en moyenne 43 milliards de dollars de ventes contre 43,25 milliards de dollars attendus par le marché. De son côté, Abercrombie & Fitch grimpe après sa performance trimestrielle meilleure qu'annoncé. Sur le plan économique, les " minutes " du dernier comité de politique monétaire de la Fed sont attendues à 20 heures. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,27% à 42229 points et le Nasdaq cède 0,16% à 19169 points.

Abercrombie & Fitch grimpe de 20,66% à 93,11 dollars après avoir fait état d'une publication au premier trimestre meilleure qu'annoncé. Le groupe américain de prêt-à-porter a dégagé un bpa de 1,59 dollar, dépassant le consensus de 1,39 dollar et après 2,06 dollars un an auparavant. Un record a été établi concernant les ventes nettes au cours d'un premier premier trimestre qui s'affichent sur la période à 1,1 milliard de dollars en croissance de 8% en glissement annuel, ressortant au-dessus des attentes (1,07 milliard).

Les chiffres macroéconomiques

Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Les valeurs à suivre

Box

L'action Box flambe de 17,39 % grâce à la publication de bons résultats. Au premier trimestre, clos fin avril, la société spécialisée dans le partage de fichiers et de collaboration en ligne a dégagé un bénéfice net de 8,19 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 2 cents, contre respectivement 17,22 millions de dollars et 8 cents, un an auparavant. En données ajustées, il est ressorti 4 cents au-dessus du consensus de 30 cents. Son chiffre d'affaires a progressé de 4% à 276 millions de dollars, soit 1 million de mieux qu'attendu.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain, GameStop (-10,77 % à 31,24 dollars), a annoncé l'achat de 4710 bitcoin s. Cette acquisition représente un montant d'environ 513 millions de dollars. GameStop avait rejoint fin mars la liste des sociétés américaines voulant acheter du Bitcoin. Elle avait ensuite levé 1,3 milliard de dollars pour en acheter.

General Motors

General Motors (-1,60 % à 48,31 dollars) a annoncé son intention d'investir 888 millions de dollars dans son usine de production de Tonawanda, dans l'État de New York. L'objectif pour le constructeur automobile américain est de soutenir la production de la sixième génération de moteurs V8 utilisés dans les véhicules lourds et les SUV. Ces nouveaux moteurs offriront des performances supérieures aux précédents, tout en consommant moins de carburant et en réduisant les émissions.

Nvidia

Nvidia (+0,23 % à 135,81 dollars) publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture de Wall Street. Sur cette période, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 43 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 43,25 milliards de dollars. Le consensus pour le bénéfice par action, hors éléments exceptionnel, s'élève à 75 cents. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est attendue par le groupe à 71% en moyenne.

Pfizer

Les laboratoires Pfizer (-0,91 % à 23,40 dollars) et BioNTech (-0,36 % à 98,20 dollars) ont annoncé avoir soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Comirnaty pour la saison 2025-2026, ciblant la souche LP.8.1. Cette demande fait suite à une recommandation de l'EMA visant à mettre à jour la composition du vaccin contre la Covid-19 pour la saison à venir afin de cibler la souche LP.8.1. Les vaccins développés par les deux sociétés contre le SARS-CoV-2 sont basés sur la technologie d'ARNm exclusive de BioNTech.