Wall Street: prises de profits après la Fed et les 'Mag7'
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:29
Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, laissant entrevoir un mouvement de consolidation dans les premiers échanges.
Comme largement anticipé, la Réserve fédérale a décidé hier d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive, mais les investisseurs ont été pris de court par les propos prudents de son président, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'était pas forcément acquise.
'Une baisse des taux en décembre 2025 reste possible, mais un assouplissement lors de trois réunions consécutives serait peut-être plus radical que ne le justifient, selon nous, les perspectives économiques', reconnaît Paul Jackson, le responsable de la recherche pour l'allocation d'actifs chez Invesco.
'Cela dit, la fermeture des administrations fédérales nous prive de données importantes, ce qui pourrait à lui seul justifier une nouvelle baisse préventive des taux cette année', tempère le stratégiste.
La relative déception liée aux annonces de la Fed est toutefois contrebalancée par le soulagement qui fait suite à la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi, qui s'est soldée dans la nuit par quelques avancées de nature à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.
Pékin a prévu de reprendre l'achat de soja américain et de s'attaquer au commerce du fentanyl, tandis que Trump s'est dit prêt à réduire certains tarifs douaniers.
'Cependant, les restrictions sur les microprocesseurs américains restent en suspens et le sujet de Taïwan n'a pas été abordé, ce qui fait que cet accord temporaire ne devrait avoir que peu d'impact dans l'immédiat sur les marchés', tempéraient toutefois ce matin les équipes de Danske Bank.
Au-delà des incertitudes entourant l'évolution des questions commerciales et la trajectoire de la politique monétaire, les intervenants ont semblé déstabilisés par les premières publications mitigées des 'Sept Magnifiques', ces géants de la tech qui jouent le rôle de locomotive de Wall Street depuis maintenant trois ans.
Microsoft a dévoilé dans la soirée d'hier des comptes trimestriels meilleurs que prévu, mais les analystes s'inquiétaient de la montée en puissance des investissements du concepteur de logiciels dans l'IA, ce qui lui valait de perdre pas loin de 3% en cotations avant-Bourse.
Même punition pour Meta, qui décroche de 10% en transactions électroniques après avoir fait état d'une accélération de sa croissance, mais aussi évoqué une augmentation de ses dépenses d'investissement, là encore afin de développer ses activités dans l'IA.
Seul Alphabet, la maison-mère de Google, devrait parvenir à surnager à l'ouverture après que le géant de l'Internet a présenté des résultats jugés 'robustes' grâce au dynamisme tout à la fois de ses activités dans la recherche en ligne, dans le 'cloud' et la vidéo à la demande (YouTube). Son titre était attendu en hausse de plus de 7% au coup d'envoi de la séance.
A lire aussi
-
Stellantis, qui vient de traverser plusieurs mois difficiles, a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et fait état de progrès "encourageants", mais son titre chutait de quelque 10% à la Bourse de Paris en raison de charges supplémentaires ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails et de contexte) Meta Platforms Inc META.O vise à lever au moins ... Lire la suite
-
(AOF) - Technip Energies (-7,31% à 34,50 euros) enregistre une des plus fortes baisses du SBF 120 ce jeudi après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur cette période, l'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les ... Lire la suite
-
L'action de Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp) chute jeudi de plus de 11% à la Bourse de New York, plombée par un bénéfice net en chute libre au troisième trimestre et la perspective d'investissements toujours plus massifs dans la course à l'intelligence artificielle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer