Wall Street: prises de bénéfices, taux en repli avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a bien tenté de refaire surface après une entame marquée par le plongeon de -12% de Palantir : les indices américains effaçaient les deux tiers de leurs pertes en une heure, mais les prises de bénéfices ont dominé à mi-séance, puis de nouveau lors du dernier quart d'heure.



Au final, le Dow Jones recule de -0,95% (à 40.829), le S&P500 de -0,77% et le Nasdaq Composite de -0,87% (à 17.690), tandis que le Russell 2000 sous-performe une nouvelle fois avec -1,05% et retombe sous les 2.000 (à 1.983).



Le Nasdaq 100 perd -0,88% dans le sillage de Meta (-2%), Tesla (-1,8%) et surtout du secteur pharmaceutique, avec Gilead (-4,8%), Regeneron (-7,5%) et Vertex (-10%).



En cette veille de communiqué de la Réserve fédérale, les investisseurs espéraient de bonnes nouvelles 'côté tarifs', mais rien n'est venu.



Donald Trump a déclaré que les négociateurs de son administration, ainsi que lui-même, examineraient au cours des deux prochaines semaines des propositions d'accords commerciaux, ce qui confirme que rien ne peut se conclure dans la précipitation, et que les 'partenaires' des États-Unis ne cèdent pas à la pression.



L'entrevue entre Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney n'a donné lieu à aucune avancée commerciale.



C'est forcément une petite déception, au vu de la fulgurance du récent 'rallye' des marchés d'actions, qui ont presque tous effacé leurs pertes essuyées dans la foulée du 'Liberation Day' (le 2 avril).



'Après un gros rebond, les marchés actions ont retrouvé des niveaux de valorisation assez confortables dans un environnement économique qui reste pourtant incertain, comme en témoigne la contraction du PIB américain au premier trimestre', prévient Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Des hésitations pourraient donc faire leur retour sur les marchés, en attendant que les perspectives commerciales s'améliorent, et en attendant également d'avoir des chiffres macroéconomiques américains plus rassurants, alors que les indices de sentiment (...) se sont nettement dégradés ces derniers mois', fait valoir le stratège.



'L'un des objectifs de la réunion de la Réserve fédérale va être d'établir clairement ses priorités : le soutien à la croissance ou la lutte contre les pressions inflationnistes', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. 'Cela va faire des déçus', prévient l'analyste.



Et en effet, Jerome Powell ne devrait pas faire d'annonces spectaculaires afin de ne pas contredire ses dernières déclarations, qui priorisent la lutte contre l'inflation.



En attendant les annonces de la Réserve fédérale, le dernier chiffre américain disponible concernait le déficit commercial des États-Unis (publié à 14h30). Il s'est accru de 14% à -140,5 milliards de dollars en mars, selon le Département du Commerce.



Sur le marché obligataire, le rendement du '10 ans' américain s'est nettement détendu en fin de séance avec le repli des indices américains : le '10 ans' efface -2 points de base pour revenir vers 4,30% (comme vendredi matin), le '30 ans' se détend de -3 points de base vers 4,803% (contre 4,873% au plus haut).





