Wall Street: prises de bénéfices à l'approche de la Fed information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en baisse mardi, marquant le pas après une séquence haussière au cours de laquelle le Nasdaq a franchi pour la première fois le seuil des 20.000 points.



En fin de matinée, le Dow Jones perd 0,5% à 43.484 points, tandis que le S&P 500 se replie de 0,4% à 6051 points. L'indice Nasdaq, à forte pondération technologique, lâche 0,4% à 20.092,3 points.



Les marchés d'actions américains ont récemment bénéficié d'indicateurs ayant confirmé la bonne forme de la croissance aux Etats-Unis et des promesses de Trump de fortes baisses d'impôts et d'un allègement de la réglementation dans plusieurs secteurs.



Mais après un gain de plus de 29% depuis le début de l'année pour le S&P 500, les investisseurs semblent peiner à trouver de nouveaux motifs pour porter les indices encore plus haut.



Signe de la prudence grandissante des investisseurs, le Dow Jones aligne aujourd'hui une neuvième séance consécutive de repli.



Les valeurs technologiques, qui ont surperformé les autres secteurs cette année grâce à l'effet IA, pèsent sur la tendance sous l'impact de prises de bénéfices.



Nvidia abandonne 2,4%, Palantir cède 2,6% et Broadcom perd 4,6%.



Le repli des valeurs pétrolières constitue également un facteur pénalisant, les acteurs de marché se tenant à l'écart du compartiment énergétique avec le recul des cours de l'or noir.



Les actions ExxonMobil et Chevron, deux poids lourds de la cote, perdent plus de 1%.



La publication d'indicateurs économiques sans grand relief est également propice à des prises de bénéfices.



Selon des chiffres publiés une heure avant l'ouverture, les ventes au détail se sont accrues de 0,7% en rythme séquentiel en novembre, signe de la vigueur de la demande intérieure avant les fêtes de fin d'année.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail n'ont toutefois affiché qu'une augmentation de 0,2% le mois dernier.



Après avoir enregistré un recul de 0,4% en septembre, la production industrielle des Etats-Unis a accusé un repli de 0,1% le mois dernier.



Le climat est par ailleurs à la prudence à la veille des annonces de la Fed, qui pourrait préparer le terrain demain à un ralentissement de ses baisses de taux à venir à l'issue de la réunion de son comité stratégique.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera le patron de la Réserve fédérale sur l'évolution de la politique de l'institution.



Si Wall Street consolide, le dollar se déprécie lui aussi face à l'euro, qui se maintient désormais bien au-dessus du seuil de 1,05.



Le rendement à dix ans américain évolue peu, à 4,38%, les investisseurs semblant éviter de prendre position à la veille des décisions de la Fed.



Les marchés pétroliers évoluent toujours dans le rouge, affectés par les interrogations sur l'évolution de la demande, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui lâche 2% à 69,3 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.