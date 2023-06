Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: Powell emploie un ton peu accommodant information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi, les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la probabilité de taux plus élevés cette année n'ayant en rien surpris les intervenants.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'audition du patron de la Fed par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants ne devrait pas débuter avant 10h00 (heure de New York), mais les investisseurs ont pu prendre connaissance de son discours il y a quelques minutes.



Dans son allocution, Powell reconnaît qu'il restait 'encore beaucoup de chemin à parcourir' en vue de ramener l'inflation - un terme cité 17 fois dans le document - sous la cible des 2%.



'Presque tous les membres du comité politique monétaire (FOMC) estiment qu'il sera nécessaire de relever encore un peu plus les taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année', a-t-il ajouté.



Les chances de voir les taux être relevés dès le mois prochain continuent d'être revues en hausse, pour s'établir désormais à 76,9% contre 19% il y a un mois, selon le FedWatch du CME Group.



Face à ce ton peu accommodant, les investisseurs pourraient être tentés de liquider certaines de leurs positions en attendant les autres déclarations que Jerome Powell pourrait livrer devant le Congrès, notamment lors de la session de questions-réponses.



La frilosité des marchés d'actions se traduit par une nouvelle poussée de fièvre sur l'obligataire, avec un rendement des bons du Trésor à 10 ans qui remonte bien au-delà de 3,75%.



Si la Fed incite à se désengager des actions, les intervenants semblent privilégier le dollar, qui remonte en direction de 1,0920 face à l'euro, mais aussi le pétrole, avec un baril WTI en hausse de 0,2% à 71.3 dollars.





