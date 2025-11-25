Wall Street : poursuit sur lancée de lundi, les taux reculent encore
Le S&P500 qui avait refranchi la veille l'ex-plancher des 6.700 transforme l'essai avec 0,91% de plus à 6.766 (niveau un peu supérieur à l'ex-zénith historique du 9 octobre dernier), le Nasdaq-100 gagne pratiquement 0,6% et refranchit les 25.000Pts et la MM100 (clôture à 25.018).
Après sa performance médiocre de lundi (+0,44ù), le Dow Jones fait fort ce soir avec +1,43% à 47.112 (au-delà des 47.050, un précédent zénith historique du 3 octobre).
Mais c'est le Russell-2000 qui affiche une hausse rugissante de +2,2% vers 2.467 : il efface ainsi 3 semaines de consolidation et retrouve ses niveaux du 3 novembre.
Le 'S&P' a été soutenu ce soir par Applied Materials (+5%), Doordash (+4%), Meta (+3,8%), Broadcom (+1,9%) Alphabet (+1,7% et qui tutoie à son tour les 4.000Mds$ de 'capi').
Wall Street, contrairement aux places européennes, n'a pas réagi de façon manifeste aux rumeurs de progrès dans un plan de paix américain remanié et approuvé par l'Ukraine pouvant déboucher sur un cessez-le-feu si la Russie n'y détecte pas de clauses 'bloquantes' (la contre-proposition européennes ne comporte pratiquement que des résolutions inacceptables pour Moscou).
Tout comme la veille, les indices US restent portés par les anticipations de baisse de taux le 10 décembre prochain (consensus à 80/85%): le 'risk-on' est de retour, le stress retombe, le 'VIX' se détend de -10% vers 18,50: la rechute sous le seuil des 20 détend l'atmosphère.
Bonne journée également pour les T-Bonds à '10 ans' qui se détendent de -3,5Pts à 4,000%, le '30 ans' de -2Pts à 4,657%.
Les 'chiffres du jour' ne témoignent pas d'une franche dégradation de la conjoncture US et ne vont pas modifier les options de politique monétaire de la Fed.
Le dernier chiffre publié à 16H est par exemple décevant (mais ils ne l'ont pas tous été depuis 14H30) : la confiance du consommateur a chute de -6,8Pts vers 88,7,à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, selon l'enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board qui précise que la composante des anticipations a chuté de 8,6 points à 63,2 pour ressortir pour le 10ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points considéré comme potentiellement annonciateur d'une récession en devenir.
Bonne surprise en revanche du côté des ' promesses de ventes' de logements : elles ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%, le niveaux des taux hypothécaires, compris entre 6,3 et 6,5% demeure dissuasif.
Publiés un peu plus tôt, à 14h30, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 733,3 milliards de dollars.
En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail affichent une progression de 0,3% entre août et septembre.
Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 4,3% en septembre par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 5% observée un mois plus tôt (mais cela reste très supérieur aux chiffres observés en Europe, au Japon, et même en Chine depuis le début de l'année avec +4,3% les mois précédents).
