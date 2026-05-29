Wall Street poursuit sa remontée grâce à la bonne tenue du secteur technologique ; l'accord au Moyen-Orient reste au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,75 %, S&P 500 +0,32 %, Nasdaq +0,28 %

* Gap s'effondre après avoir revu ses prévisions de ventes à la baisse

* L'indice technologique S&P 500 atteint des sommets historiques

* Les trois indices devraient terminer la semaine et le mois en hausse

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont prolongé leur série record vendredi et s'orientaient vers des gains hebdomadaires et mensuels, les résultats de Dell ayant entraîné les valeurs technologiques à la hausse, tandis que les investisseurs attendaient des détails sur un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran.

Le président Donald Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’il prendrait une décision finale concernant cet accord vendredi. Téhéran avait précédemment déclaré qu’il attendait des actes , et non des paroles, en ce qui concerne cet accord.

Dell DELL.N a bondi de près de 30 % après avoir relevé jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Le secteur technologique .SPLRCT a progressé de 1,8 %, porté par la hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Ses concurrents Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O ont progressé respectivement de 15,5 % et 12,7 %.

Les trois indices ont atteint des records intrajournaliers, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA et une forte croissance des bénéfices, malgré certaines inquiétudes concernant l'impact de la guerre en Iran sur l'inflation et l'économie mondiale.

"Nous n'avons certainement pas vu la fin de l'optimisme autour de l'IA. Cela tient notamment à la solidité des résultats du premier trimestre", a déclaré Melissa Brown, responsable de la recherche en matière de décisions d'investissement chez SimCorp.

"Ce que nous avons observé ces dernières semaines, c'est une hausse des volumes, ce qui suggère que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Certains appellent cela le FOMO (peur de passer à côté): une fois que la reprise s'enclenche, les gens veulent y participer."

Le S&P 500 était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge. Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a reculé de 1,3 %, Alphabet GOOGL.O ayant chuté de 1,7 %.

Les actions des biens de consommation courante .SPLRCS ont chuté de 2,2 %, les poids lourds Costco COST.O et Walmart

WMT.O reculant chacun de plus de 3,5 %.

L'indice S&P des constructeurs automobiles .SPLRCAUTO a reculé de 1,4 % après l'annonce selon laquelle l'administration Trump souhaite que les véhicules construits en Amérique du Nord aient une teneur régionale de 82 % pour pouvoir bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada.

General Motors GM.N et les actions de Stellantis cotées aux États-Unis STLA.N ont chacune reculé d'environ 2 %.

L'indice des services logiciels .SPLRCIS a progressé de 5 %, effaçant toutes les pertes enregistrées depuis fin janvier, lorsque les inquiétudes liées aux bouleversements causés par l'IA avaient pesé sur le secteur.

À 11 h 28 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 377,38 points, soit 0,75 %, à 51 044,40, le S&P 500 .SPX a gagné 23,64 points, soit 0,31 %, à 7 587,03 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 72,03 points, soit 0,26 %, à 26 988,24.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a reculé de 0,7 %.

Les données économiques américaines publiées jeudi ont montré que l'inflation avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, tandis que le PIB du premier trimestre a été révisé à la baisse pour s'établir à une hausse annuelle de 1,6 %.

Le président de la Fed du Kansas, Jeffrey Schmid, a averti que le choc énergétique pourrait ne pas être temporaire; la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, a déclaré qu'une hausse persistante de l'inflation pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains tablant toutefois sur une hausse de 25 points de base en décembre.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action Gap GAP.N a chuté de 17,3 % après que le distributeur de vêtements a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , tandis que celle d'American Eagle Outfitters AEO.N a reculé de 12,6 % après avoir maintenu inchangées ses prévisions de ventes comparables annuelles.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,19 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,04 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et sept nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 90 nouveaux plus hauts et 39 nouveaux plus bas.