Wall Street portée par une trêve éclair malgré des tensions persistantes
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 22:11
L'enthousiasme des marchés s'est toutefois heurté à une réalité plus incertaine. Le conflit, déclenché le 28 février par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, reste loin d'être résolu.
Le cessez-le-feu a rapidement été remis en cause après que le porte-parole du Parlement iranien a accusé Washington d'avoir violé plusieurs de ses conditions. Cette remise en question fragilise la perspective d'un apaisement durable, même si les investisseurs continuent d'espérer une réouverture du détroit d'Ormuz, essentielle pour les flux énergétiques mondiaux.
Une Fed plus attentive aux risques inflationnistes
Sur le front monétaire, les minutes de la Réserve fédérale publiées mercredi témoignent d'une ouverture croissante à de nouvelles hausses de taux. Les responsables de la banque centrale ont relevé leurs prévisions d'inflation pour 2026, en lien avec le choc pétrolier provoqué par le conflit.
Un rebond marqué des valeurs sensibles au cycle
Les valeurs les plus pénalisées par les tensions géopolitiques ont enregistré un net rebond, notamment dans les secteurs du transport aérien, du tourisme et de l'immobilier résidentiel.
Delta Air Lines a ainsi progressé de 3,78%, malgré des prévisions jugées décevantes pour le deuxième trimestre et l'absence de révision de ses perspectives annuelles, le groupe invoquant les incertitudes liées au conflit.
Levi Strauss a de son côté relevé ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, entraînant une hausse de 10,68% de son titre.
Enfin, Intel a bondi de 11,42% après avoir annoncé sa participation au projet Terafab porté par Elon Musk, renforçant l'intérêt des investisseurs pour le groupe.
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