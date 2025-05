Wall Street: plus mesurée malgré l'inflation qui rassure information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande direction mardi matin suite à son 'rally' de la veille, en dépit de la publication de chiffres de l'inflation rassurants qui pourraient permettre à la Fed de réduire ses taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains affichent des scores allant de -0,4% à +0,3%, synonymes d'une ouverture en ordre dispersé.



Alors qu'ils évoluaient dans le rouge tôt ce matin, les 'futures' sur indices se sont toutefois redressé dans le sillage de la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril.



Ces statistiques publiées par le Département du Travail ont montré que l'inflation avait décéléré aux Etats-Unis le mois dernier en raison d'un repli des prix de l'alimentation et des coûts de l'essence.



L'indice CPI a augmenté de 0,2% en avril, soit une augmentation de 2,3% sur 12 mois, contre 2,4% en mars, ce qui constitue sa progression annuelle la plus faible depuis février 2021.



Le CPI dit de base, qui exclut les éléments volatils que sont les prix alimentaires et énergétiques, a lui aussi augmenté de 0,2% le mois dernier, soit une hausse de 2,8% sur un an.



Ces données, qui témoignent d'une modération des pressions inflationnistes, ne constituent néanmoins par une surprise puisqu'il s'inscrivent parfaitement en ligne avec les prévisions des économistes.



Elles semblent néanmoins rassurer les investisseurs, qui craignaient qu'une brusque poussée de l'inflation due à la mise en places des surtaxes douanières conduise la Réserve fédérale à se détourner de la voie de l'assouplissement monétaire.



Après la frénésie provoquée hier par l'annonce d'avancées dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les marchés pourraient toutefois se montrer plus sobres aujourd'hui.



Rassurés par la possibilité d'un prochain accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales, le Dow Jones avait grimpé de 2,8% hier et le Nasdaq bondi de 4,3%, pour retrouver leurs meilleurs niveaux depuis la fin mars.



Si la menace d'une récession et d'une envolée de l'inflation est a priori écartée, les investisseurs vont chercher à se faire une idée de l'impact à moyen terme du nouveau régime tarifaire sur l'activité économique.



Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de Goldman Sachs expliquent avoir revu à la baisse, de 45% à 35%, leur probabilité attribuée à une une récession aux Etats-Unis dans les 12 mois qui viennent.



Ils relèvent en conséquence de 5900 à 6100 points leur objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500.



Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans américain continue de se tendre pour remonter au-delà de 4,46%, tandis que le marché pétrolier reste orienté à la hausse, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui prend 1,2% au-delà de 62,7 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.