Wall Street plonge, le Nasdaq recule de plus de 2 % en raison des inquiétudes liées aux coûts de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,20%, S&P -1,41%, Nasdaq -2,68%

* Le secteur des semi-conducteurs s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis juin

* Tesla recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses

* Spotify, Procter & Gamble, Lockheed Martin, Blackstone et Union Pacific progressent tous après la publication de leurs résultats

* Les cours du pétrole brut atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont chuté jeudi, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis début juin, alors qu'une série de résultats financiers très attendus a ravivé les craintes concernant la course aux dépenses dans le domaine de l'IA.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous reculé. Le Nasdaq, à forte composante technologique et plombé par le secteur des microprocesseurs, a chuté de 2,7% à la suite d’une série de résultats financiers très médiatisés liés à l’IA.

Les résultats de Meta Platforms ' META.O ont dépassé les attentes des analystes, mais son titre a chuté de 7,5%: la société mère de Facebook a en effet enregistré sa première sortie de trésorerie depuis plus d’une décennie en raison de ses dépenses liées à l’IA et a annoncé son intention d’émettre des actions sans droit de vote dans le cadre d’une opération de fractionnement d'actions à raison de deux pour une, afin de lever des capitaux destinés à cette technologie naissante.

L’action Tesla TSLA.O a reculé de 2,1% alors même que le constructeur de voitures électriques a, contre toute attente , affiché un flux de trésorerie disponible positif au cours du trimestre et revu à la baisse ses prévisions d’investissements pour 2026.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor ( .SOX ), qui a largement contribué aux hausses du marché haussier actuel, a plongé de 6,3%, ce qui constituerait sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 23 juin.

Avec la baisse de jeudi, le SOX a perdu plus de 26% par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, mais il affiche tout de même une hausse de 52,2% depuis le début de l’année. LeS&P 500 a quant à lui progressé de 11,8% sur la même période.

"C’est le même scénario que celui observé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, où les investisseurs s’interrogent à juste titre sur les limites de l’adoption des technologies et de l’IA, compte tenu de certaines réactions négatives sur les plans politique et social", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. "Il existe une hypersensibilité autour des résultats des valeurs liées à l’IA."

"Si vous êtes directeur général d’une entreprise technologique, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le risque de vous faire distancer", a ajouté M. Pursche. "Du point de vue des investisseurs, nous ne savons pas quel sera le retour sur investissement ni si les gouvernements, qu’ils soient locaux, régionaux ou fédéraux, pourraient intervenir en imposant des restrictions."

Sur la scène géopolitique, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé de nouvelles attaques contre des cibles saoudiennes, propulsant les prix du brut à leur plus haut niveau depuis cinq mois. Les investisseurs craignaient que les conflits persistants au Moyen-Orient ne maintiennent l’inflation à un niveau élevé et ne contraignent la Réserve fédérale américaine à continuer de relever ses taux d’intérêt .

Les données du ministère du Travail ont montré que les demandes initiales d’allocations chômage se maintenaient à des niveaux proches de leurs plus bas depuis plusieurs décennies. Ces signes de stabilité du marché du travail permettront à la Fed de se concentrer sur la lutte contre l’inflation. Les marchés financiers anticipent actuellement la probabilité que la banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base supplémentaires avant la fin de l’année.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 106,39 points, soit 0,20%, à 52.749,70, le S&P 500 .SPX a perdu 109,43 points, soit 1,41%, à 7.647,74 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 712,85 points, soit 2,68%, à 25.988,10.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 111 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 83% ont dépassé les attentes des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Procter & Gamble PG.N a averti que la hausse des coûts pèserait de plus en plus sur son bénéfice, mais a tout de même dépassé les estimations des analystes, ce qui a fait grimper son titre de 6,0% et a soutenu le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS .

Blackstone BX.N a progressé de 6,6%, après que la société a déclaré que l’élargissement des spreads de crédit sur la dette liée à l’IA pourrait offrir une opportunité de garantir des rendements plus élevés.

Lockheed Martin LMT.N a grimpé de 6,1% après que l'entreprise aérospatiale et de défense a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel.

Spotify SPOT.N a progressé de 10,7% après que la société suédoise de streaming musical a annoncé un bénéfice prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur ses fonctionnalités basées sur l’IA pour stimuler la croissance de sa base d’utilisateurs.

Union Pacific UNP.N a gagné 2,9% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à une hausse des prix de ses produits phares, bien que la compagnie ferroviaire ait signalé un impact négatif lié à la hausse des prix du carburant.

Les fabricants de puces Western Digital WDC.O , Intel

INTC.O , ADM ADM.O , Sandisk SNDK.O et Marvell MRVL.O ont tous chuté de plus de 7% dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur le secteur des semi-conducteurs.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,05 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 145 nouveaux plus hauts et 323 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.932 titres ont progressé et 2.772 ont reculé, les titres en baisse étant 1,43 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux plus-hauts et 290 nouveaux plus-bas.