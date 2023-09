Wall Street: peu de changement dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note prudente lundi dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui rendra sa décision dans deux jours.



En fin de matinée, le Dow Jones, peu changé, affiche un gain d'à peine 0,1% à 34.669,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi timidement de 0,1% à 13.726,2 points.



Le comité stratégique de la Fed se réunira à partir de demain pour une durée de deux jours avant d'annoncer sa décision sur les taux mercredi soir, un rendez-vous qui ne devrait pas se solder par un changement de langage.



La quasi-totalité des investisseurs s'attendent en effet à ce que la banque centrale opte pour un 'statu quo' en dépit de la récente remontée du pétrole, qui a tiré vers le haut les anticipations d'inflation.



La banque centrale américaine a répété jusqu'à présent qu'elle avait l'intention de maintenir ses taux d'intérêt à des niveaux 'plus élevés pendant plus longtemps'.



'Si un léger doute persiste quant à la réunion de novembre, il paraît toutefois probable au regard des derniers chiffres macroéconomiques qu'elle ait d'ores et déjà achevé son cycle de hausse', juge La Financière de l'Echiquier.



L'autre catalyseur du marché demeure la trajectoire haussière continue sur laquelle évolue les prix pétroliers, qui voit le baril de brut texan WTI refranchir pour la première fois en plus d'un an le seuil des 92 dollars.



Sur le plan sectoriel, l'énergie (+1,1%) figure une nouvelle fois en tête des plus fortes hausses de Wall Street.



S'agissant des valeurs, Apple (+1,5%) signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, porté par des nouvelles encourageantes concernant le niveau de précommandes de l'iPhone 15, commercialisé depuis vendredi dernier.