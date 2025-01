Wall Street: petite pause après les records de la veille information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note irrégulière jeudi matin après avoir établi de nouveaux records la veille, marquant une pause après le mouvement de hausse déclenché par le regain d'appétit pour les valeurs liées à l'IA.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais oscillent autour de l'équilibre, signalent une ouverture sans grand changement.



Tous les indices américains ont gagné du terrain hier soir, le S&P 500 ayant même établi pendant la séance un nouveau plus haut absolu au-delà des 6100 points.



Le lancement, mardi soir par la Maison Blanche, d'un gigantesque plan d'investissement dans l'IA a permis de conforter le sentiment de confiance qui règne sur les marchés depuis une dizaine de jours.



Le Dow Jones et le Nasdaq sont également revenus hier à quelques centaines de points de leurs pics atteints au mois de décembre.



Au-delà de l'optimisme autour de l'IA, Wall Street a été soutenue par les résultats meilleurs qu'attendu de Netflix (+9,7%), jugés de bon augure avant les publications des géants de la tech prévues la semaine prochaine.



Même si la plupart des opérateurs continuent de se réjouir de la solidité des perspectives économiques et de l'engouement persistant pour l'IA, l'éventualité d'un retour d'une guerre commerciale pourrait affecter les actions.



Lors de sa prise de fonction, Donald Trump n'a pas caché son intention d'implanter de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, qui pourraient à leur tout riposter en dévoilant des mesures de rétorsion.



Les entreprises qui publient leurs résultats restent les principales animatrices de la tendance.



Les investisseurs suivront la publication, après la clôture de Wall Street, des résultats de Texas Instruments, qui seront suivis de près afin d'anticiper les prochaines publications des autres fabricants de puces.



En attendant, l'équipementier aéronautique GE Aerospace est attendu en hausse de plus de 7% après avoir terminé l'année 2024 en beauté, avec des commandes en progression de 46% au quatrième trimestre.



Les investisseurs gardent par ailleurs un oeil sur les indicateurs économiques à moins d'une semaine de la réunion de la Réserve fédérale.



Le Département du Travail a annoncé une hausse de 6000 à 223.000 des inscriptions au chômage la semaine dernière, une remontée qui montre que le marché de l'emploi poursuit son ralentissement.



Sur le marché des devises, l'euro confirme son récent redressement et repasse de nouveau au-dessus de 1,0410 dollar.



Le bitcoin efface ses gains après avoir atteint le seuil de 109.000 dollars dans le sillage du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, ce qui le conduit à revenir autour de 104.000 dollars.



Les rendements obligataires de référence varient peu: celui du dix ans avance de deux points de base à 4,62%.



Les cours du pétrole repartent en petite hausse en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des chiffres des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le baril brut léger américain (WTI) évolue autour de 75,6 dollars, en hausse de 0,2%.





