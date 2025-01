Wall Street: petite consolidation mais record 'S&P' intraday information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 23:07









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture en repli mais les plus optimistes retiendront que le S&P500 (-0,3% au final) a inscrit un nouveau record absolu à 6.128 et engrange +1,7% sur la semaine écoulée (écourtée par la fermeture des marchés US lundi).



Le Nasdaq cède -0,5%, le Russell-2000 -0,35% (moins d'appétit pour le risque en fin de séance), le Dow Jones s'effrite de -0,3%).



Le Nasdaq-100 a été handicapé par les replis de Texas Instruments -7,5%, Microchip -5,3%, Analog Devices -4,8%, Nvidia -3,1% puis de Tesla à -1,4%, puis les -5,2% de MicroStrategy (mais qui pèse moins lourd dans l'indice).



Wall Street a été un peu douché cet après-midi par certain chiffres US, et notamment la croissance qui ralentit nettement dans le secteur privé américain en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 52,4 en estimation 'flash' contre 55,4 en données définitives pour le mois de décembre.



Ce ralentissement se centre sur l'économie des services, dont la production connait la plus faible progression depuis avril dernier, alors que la production manufacturière renoue marginalement avec la croissance après cinq mois de déclin.

Seconde déception, la baisse de la confiance du consommateur américain vers 71,1 en version finale, contre 74 en décembre, alors qu'il s'était établi à 73,2 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 73.



Par ailleurs, les anticipations d'inflation à un an sont remontées de 2,8% à 3,3%, repassant au-dessus de l'intervalle compris entre 2,3% et 3% au sein duquel elles évoluaient au cours des deux années ayant précédé la pandémie.

Environ 47% des participants à l'enquête 'U-Mich' déclarent s'attendre à ce que le taux de chômage augmente au cours de l'année à venir, un chiffre au plus haut depuis la récession liée à l'épidémie de Covid.



Enfin, les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis se sont accrues de 2,2% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 4,24 millions, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian des maisons existantes a augmenté de 6% par rapport à décembre 2023 pour atteindre 404.400 dollars, et le stock des logements existants invendus s'est établi à 1,15 million, représentant 3,3 mois de stocks au rythme d'écoulement actuel.



Le petit basculement en mode 'risk of' de Wall Street profite à l'obligataire avec des taux qui se détendent de -1,5Pt sur le '10 ans' à 4,623% et de -2,5Pts sur le '30 ans' qui finit à 4,845% ce soir







