Wall Street: petit coup de froid sur l'emploi en juillet information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi suite à l'annonce d'un coup de froid sur l'emploi américain le mois dernier, un phénomène qui apaise les anticipations de hausses de taux et les tensions sur le marché obligataire.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 35.409,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,5% à 14.030,2 points.



Alors que les analystes attendaient 200.000 créations de postes en juillet, l'économie américaine n'en a créé que 187.000, soit son chiffre le plus faible depuis décembre 2020.



Cette statistique moins bonne que prévu laisse supposer un tassement de l'activité économique, susceptible de justifier à son tour une modération des hausses de taux de la Fed.



'Nous maintenons notre prévision selon laquelle la Réserve fédérale ne relèvera plus ses taux d'intérêt', pronostiquent ainsi les équipes de Commerzbank.



Le rendement des Treasuries à dix ans a amplifié son repli en réaction à ces chiffres pour revenir sous la barre de 4,10% après avoir frôlé le seuil des 4,20% hier, niveau proche de ses plus hauts depuis la crise de 2008.



Malgré la faiblesse des créations de poste, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage à 3,5%, tandis que le le salaire horaire moyen, indicateur surveillé de près par la Fed, a augmenté de 0,4% le mois dernier, soit une hausse de 4,4% sur un an.



Du coté des valeurs, Amazon grimpe de plus de 10% après avoir largement dépassé les attentes du marché avec ses résultats de deuxième trimestre, notamment marqué par une ré-accélération de la croissance dans le 'cloud'.



Apple, la première capitalisation mondiale, recule de 3% et enfonce le seuil des 3.000 milliards de valorisation boursière après un trimestre caractérisé par des ventes d'iPhone jugées décevantes.



Pénalisé par le repli des rendements des Treasuries et le reflux des anticipations de hausses de taux, le dollar recule de 0,7% face à l'euro, qui en profite pour revenir autour de 1,1020 face au billet vert.



Portés par le retour de l'appétit pour le risque, les cours du brut restent orientés à la hausse, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui progresse encore de 0,8% à 82,2 dollars.



Sur l'ensemble de la semaine, ce dernier se dirige vers des gains de près de 2%.



A ce stade de la semaine, l'indice Dow Jones affiche un repli symbolique de 0,1% tandis que le Nasdaq se replie plus nettement de 2%.