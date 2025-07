Wall Street: perte de momentum avant la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 07:32









(Zonebourse.com) - Wall Street termine dans le rouge, sur des écarts marginaux, inférieurs à 0,5%. C'est assez troublant car la veille, les velléités baissières avait été facilement endiguées, un sursaut de dernière minute ayant ramené les indices US en territoire positif.



Ce mardi, le S&P500 semblait bien parti pour inscrire son septième record de clôture consécutif avec un nouveau zénith intraday à 6.409. L'indice aurait également validé une série de neuf séances de hausse sur 10 (avec -0,01% le 18/07, mais record absolu battu haut la main en séance).



Le S&P500 (-0,3%) doit donc se contenter de cinq records intraday consécutifs... et des six records de clôture verrouillés la veille. La série s'arrête à quatre pour le Nasdaq-100 qui a culminé au-delà des 23.500 (+1.000 points depuis le 1er juillet). Le Dow Jones recule pour la seconde séance consécutive (-0,45%) et pour la troisième fois en cinq séances (score nul depuis le 22 juillet).



Peut-être faut-il y voir un symptôme de prudence à la veille de la prise de parole de Jerome Powell mercredi soir vers 20h30 (97% de probabilité de maintien du taux directeur à 4,25/4,50%).



On peut douter que les chiffres US de ce mardi aient une influence sur la stratégie de la Fed, car il y a eu du bon et du moins bon : la confiance du consommateur s'est un peu améliorée, selon le Conference Board dont l'indice est ressorti à 97,2 ce mois-ci contre 95,2 en juin (chiffre révisé de 93 en estimation initiale).



Dans le détail, le sous-indice mesurant leur jugement de la situation actuelle a reculé 1,5 point à 131,5, mais celui de leurs anticipations a grimpé de 4,5 points à 74,4, restant néanmoins sous le seuil des 80 censé annoncer une récession à venir.



En revanche, un signal plus faible a été envoyé par le rapport' JOLTS': le nombre des offres d'emploi a reculé de 100.000 et celui des recrutements a baissé de 275.000 en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois. Le nombre de recrutements a parallèlement diminué à 5,20 millions, contre 5,46 millions le mois précédent.



Dans le détail, le nombre d'offres d'emploi a diminué dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (-308.000), des soins de santé et de l'assistance sociale (-244.000), ainsi que des finances et des assurances (-142 000), mais a augmenté dans le commerce de détail (+190.000), le secteur des technologies de l'information (+6700) et l'enseignement dans les administrations publiques locales et fédérales (+61.000).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.