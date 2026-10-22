Wall Street perd patience face aux dépenses colossales dans l'IA

Les marchés américains ont lourdement chuté jeudi, rattrapés par les inquiétudes grandissantes concernant le coût et la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle. Les résultats de Meta et de plusieurs équipementiers ont ravivé les doutes sur la soutenabilité des dépenses colossales engagées dans le secteur, provoquant une nouvelle vague de ventes qui s'étend désormais bien au-delà des semi-conducteurs. Dans ce contexte, le S&P 500 a reculé de 1,21% à 7 663,4 points, le Nasdaq 100 a plongé de 2,90% à 28 958,7 points, tandis que le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre, en hausse de 0,02% à 52 868,0 points.

La principale déception est venue de Meta (-7%), qui a pourtant dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 26%, à 64,6 MdsUSD. Les investisseurs ont surtout retenu la facture croissante de ses ambitions dans l'IA, alors que les investissements ont atteint près de 35 MdsUSD au troisième trimestre, dépassant les flux de trésorerie opérationnels et faisant basculer le cash-flow libre en territoire négatif, à -2,1 MdsUSD. Le groupe a également relevé le plancher de ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026, tout en annonçant la création d'une nouvelle catégorie d'actions sans droit de vote susceptible de faciliter de futures levées de capitaux, ravivant les craintes de dilution.

Les semi-conducteurs ont également essuyé une nouvelle correction, l'indice SOX de Philadelphie plongeant de plus de 6%. Lam Research (-12%) a notamment été sanctionné malgré des revenus trimestriels records, ses perspectives pour le trimestre de décembre ayant déçu les attentes et mis en lumière des contraintes persistantes dans les chaînes d'approvisionnement. Ces avertissements ont accentué la pression sur AMD (-8%), Micron (-6%) et Nvidia (-4%), les investisseurs s'interrogeant désormais autant sur la capacité de l'industrie à répondre à la demande que sur celle de ses clients à rentabiliser leurs investissements.

La défiance s'étend également aux fournisseurs d'infrastructures cloud et électriques, avec CoreWeave (-10%), Lumentum (-12%), GE Vernova (-11%) et Bloom Energy (-9%) particulièrement malmenés. Cette nouvelle vague de ventes entraîne la technologie (-3,3%) et les services de communication (-3,6%) en queue du S&P 500.

Face à cette correction, les investisseurs semblent redécouvrir les vertus des entreprises aux activités plus prévisibles. Les biens de consommation courante ( 2,9%) dominent ainsi les performances sectorielles, notamment grâce à Procter & Gamble ( 6%), dont la croissance organique des ventes a accéléré à 4% et qui a confirmé ses perspectives bénéficiaires annuelles. Les services aux collectivités ( 1,8%) et la santé ( 1,4%) profitent également de cette rotation, même si Moderna (-18%) détonne après la publication de données cliniques sur son vaccin personnalisé contre le cancer développé avec Merck. L'essai de phase III a pourtant montré une réduction de 42% du risque de récidive ou de décès chez des patients atteints de mélanome.

Sur le front obligataire, la recherche de sécurité a provoqué une nette détente des rendements, le taux américain à 10 ans perdant jusqu'à 17 points de base pour repasser sous 5%, malgré la remontée des cours du pétrole. Le WTI progresse d'environ 2%, autour de 99 USD le baril, alors que les tensions au Moyen-Orient font de nouveau craindre des perturbations de l'approvisionnement énergétique.

Cette séance illustre surtout un changement d'attitude des investisseurs envers l'IA : après avoir longtemps privilégié les promesses de croissance, ils semblent désormais réclamer des preuves plus convaincantes de rentabilité et de discipline financière.