Wall Street perd 1 %, la flambée des prix du pétrole attisant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 1,35 %, S&P 500 1,32 %, Nasdaq 1,28 %

* Le prix du pétrole s'envole, proche de 120 dollars le baril

* Les valeurs des voyages et des banques sont durement touchées, les valeurs de l'énergie augmentent

* Les perspectives de taux d'intérêt de la Fed sont compliquées par les coûts de l'énergie

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont chuté de plus de 1 % lundi, alors que les prix du pétrole ont grimpé, exacerbant les craintes d'inflation et que les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour.

Les tensions géopolitiques se sont aggravées après que l'Iran a nommé Mojtaba Khamenei , fils de feu Ali Khamenei, au poste de dirigeant suprême, signalant ainsi le contrôle ferme des partisans de la ligne dure à Téhéran.

Les prix du brut ont grimpé à un peu moins de 120 dollars le baril, mais se sont détendus lorsque les gouvernements , y compris ceux du Groupe des Sept (G7) et l'Arabie saoudite, ont entamé des discussions pour limiter la hausse des coûts de l'énergie en augmentant l'offre.

Les derniers développements sont susceptibles d'alimenter les craintes de stagflation, alors que les données de la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi américain , même si l'activité économique en général s'est accélérée.

"La hausse des prix du pétrole alimente les craintes de voir l'inflation repartir à la hausse. Bien qu'il soit peu probable que les États-Unis souffrent de pénuries d'approvisionnement, contrairement au Royaume-Uni, à l'Europe et aux régions de l'Asie-Pacifique, ils seront touchés par la hausse des prix, qui se fait déjà sentir à la pompe", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

Les valeurs du secteur du voyage, qui ont été les plus touchées la semaine dernière, ont également été les plus durement touchées lundi .

L'indice des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI a chuté de plus de 4 %, tandis que les compagnies de croisière telles que Carnival Corp CCL.N ont perdu 7,3 % et Royal Caribbean Cruises RCL.N a chuté de 6,3 %.

Les grandes banques, qui constituent l'épine dorsale de toute économie, ont également été touchées: Morgan Stanley

MS.N a perdu 2,3 % et Citigroup C.N a chuté de 3 %.

Une période prolongée de hausse des prix du pétrole pourrait peser sur les actions cette année, a déclaré Goldman Sachs , avertissant que chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique pourrait réduire les bénéfices du S&P 500 de 4 %.

Le secteur de l'énergie .SPNY a été le seul secteur du S&P 500 à enregistrer des gains marginaux, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz.

A 09:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 639,86 points, ou 1,35%, à 46 861,69, le S&P 500 .SPX a perdu 89,17 points, ou 1,32%, à 6 650,85 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 287,75 points, ou 1,28%, à 22 099,93.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a perdu 1,8 % et a été à deux doigts de marquer une baisse de 10 % par rapport à ses plus hauts niveaux historiques. Un indice qui termine en baisse de 10 % par rapport à son record de clôture est communément appelé "territoire de correction".

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, était à 31,51, son plus haut niveau depuis avril.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont également été mis sous pression par les investisseurs qui se sont rués sur le dollar américain. Les actions des sociétés minières telles que Endeavour Silver

EXK.N et Barrick Mining B.N ont perdu plus de 4 % chacune.

Contrairement à la tendance, certaines sociétés de défense telles que Smith & Wesson SWBI.O et Kratos KTOS.O ont gagné environ 2 % chacune.

La flambée des coûts de l'énergie complique le travail des banques centrales mondiales , et pour la Réserve fédérale, les déclencheurs d'inflation sont susceptibles de devenir une préoccupation plus importante.

Les décideurs politiques ont indiqué qu'ils attendraient d'évaluer l'impact de la flambée des coûts de l'énergie sur l'économie avant de décider de la trajectoire de la politique monétaire. Toutefois,la hausse du rendement du Trésor à deux ans

US2YT=RR , qui a brièvement atteint son plus haut niveau depuis fin novembre, indique que les investisseurs ont déjà intégré des taux d'intérêt élevés.

La faiblesse du rapport sur l'emploi de vendredi a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en juin. Toutefois, lundi, les opérateurs ont repoussé ces prévisions à septembre ou octobre, selon les données compilées par le LSEG.

La semaine dernière, les baisses les plus importantes ont été enregistrées par le Dow Jones, qui a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois d'avril 2025, tandis que le Russell 2000 .RUT a affiché sa plus forte perte hebdomadaire depuis le début du mois d'août.

Les marchés sont confrontés à une semaine riche en données, notamment en ce qui concerne les ouvertures de postes, les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - et la deuxième estimation du PIB trimestriel.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 5,59 contre 1 sur le NYSE et de 3,37 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et sept nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux sommets et 101 nouveaux creux.