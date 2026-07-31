Wall Street peine à trouver une orientation, l'incertitude sur les taux d'intérêt contrebalançant la forte hausse d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,19%, le S&P 500 recule de 0,02% et le Nasdaq perd 0,06%

* Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

* Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives

* Les rendements bondissent alors que trois membres dissidents de la Fed estiment qu'une hausse des taux est nécessaire

(Le point sur les échanges à la mi-journée) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Vendredi, les principaux indices de Wall Street ont oscillé entre de légers gains et de légères pertes, l’incertitude quant à l’évolution des taux d’intérêt et la chute du titre Apple ayant contrebalancé la hausse de 13,7% enregistrée par Amazon.

Amazon.com AMZN.O a annoncé sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant dans la lignée des résultats similaires publiés par Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O plus tôt ce mois-ci, ce qui a incité les investisseurs à faire abstraction des importants plans de dépenses de ces entreprises qui ont secoué les marchés tout au long du mois.

Apple AAPL.O , en revanche, a chuté de 9,2% après avoir averti que des contraintes d’approvisionnement pèseraient sur sa croissance, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l’impact des hausses de prix de l’iPhone.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive pour le secteur technologique, qui avait été malmené alors que les traders prenaient des bénéfices tout au long du mois de juillet après une fin de deuxième trimestre en force, dans l’attente de signes indiquant que les investissements réalisés par les leaders de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

« La question centrale était la suivante: ces investissements vont-ils être rentables et quand cela se verra-t-il? Et il semble que les résultats commencent à se faire sentir immédiatement », a déclaré Chris Ballard, directeur général chez Check Capital Management, à propos d’Alphabet et d’Amazon.

« Nous sommes très heureux de constater cela, et cela justifie de nouveaux investissements dans leurs activités. »

L’action Microsoft a progressé de 1,5% après avoir enregistré, lors de la séance précédente,sa plus forte hausse journalière jamais observée pour une entreprise, tandis qu’Alphabet a bondi de 5% et Meta META.O a gagné 1,5%.Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs , Nvidia NVDA.O a grimpé de 0,8% et Monolithic Power Systems MPWR.O a progressé de 11,1% après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations .

À 11 h 43 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 99,24 points, soit 0,19%, à 52 306,20, le S&P 500 .SPX a perdu 1,49 point, soit 0,02%, à 7 436,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 15,65 points, soit 0,06%, à 25 106,53.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire de l’indice S&P 500 .SPLRCD a mené la hausse, avec une progression de 5%, soutenu par la forte progression d’Amazon, tandis que le secteur technologique .SPLRCT a perdu plus de 1,6%.

UN MOIS DIFFICILE POUR LES ACTIONS

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des hausses hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine. Toutefois, le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers des baisses mensuelles, reflétant la forte correction subie par les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX est resté stable vendredi et affiche une baisse de 20% en juillet, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis 2008. Les investisseurs se sont plutôt tournés vers d’autres secteurs, l’indice S&P 500 à pondération égale .EWGSPC étant en passe d’enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

« Ce repli de la dynamique a été considérable et les positions ont été largement ajustées », a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des stratégies multi-actifs chez AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management.

« À l’approche du mois d’août, nous revenons plutôt lentement sur le marché. Nous profitons de cette faiblesse pour acheter et nous nous remettons à croire au récit de l’IA », a ajouté M. Clavel.

La semaine a également été marquée par des incertitudes concernant les taux d’intérêt après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé . Les commentaires du président Kevin Warsh n’ont guère apporté d’éclaircissements sur les perspectives en matière de taux d’intérêt; toutefois, au moins trois responsables ont exprimé vendredi la nécessité de relever les taux d’intérêt.

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui reflète les taux d’intérêt à court terme, a bondi de 7 points de base à 4,29%, tandis que les investisseurs tablaient sur une probabilité de 67% que les taux puissent augmenter d’au moins 25 points de base en septembre, selon l’outil FedWatch du CME.

Le registraire de noms de domaine GoDaddy GDDY.N a perdu 20% après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,58 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,89 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 86 nouveaux plus bas.