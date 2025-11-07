Wall Street patauge, la tech inquiète

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, bridée par les inquiétudes autour des valorisations élevées des géants de la tech et de l'IA, sur fond de paralysie budgétaire persistante aux Etats-Unis.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones perdait 0,24%, l'indice Nasdaq reculait de 1,09% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,62%.

"Les actions à forte capitalisation ont connu une semaine difficile et cette période ne semble pas prête de prendre fin", prévient Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"On entend beaucoup parler de la surévaluation des titres liés à l'intelligence artificielle (...) les investisseurs ont finalement décidé de prendre quelques bénéfices cette semaine", note auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Le dynamisme de Wall Street ces derniers mois s'est notamment appuyé sur l'enthousiasme autour du développement de l'intelligence artificielle (IA) et la conclusion de contrats commerciaux à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Mais les spécialistes s'inquiètent que certaines valorisations soient allées trop vite trop haut, d'autant que les craintes grandissent sur la capacité des géants de la tech à absorber les coûts colossaux de la course à l'IA.

"Le marché cherche actuellement à déterminer si cette perte de dynamisme est une simple consolidation liée à la prise de bénéfices ou le début d'une correction plus importante liée à la valorisation" de certains groupes, souligne M. O'Hare.

Vendredi, les Sept Magnifiques (le surnom donné aux grands groupes du secteur technologique, ndlr) évoluaient tous dans le rouge, à l'instar de Nvidia (-2,45%), Microsoft (-0,29%) ou Alphabet , maison mère de Google (-2,01%).

Dans le même temps, "il n'y a pas d'actualités macroéconomiques qui retiennent particulièrement l'attention" des investisseurs en raison de "la paralysie budgétaire en cours" aux Etats-Unis, commentent les analystes de Briefing.com.

Le "shutdown" a atteint son 38ème jour, un record de longévité, et prive les investisseurs de données officielles concernant l'état de l'économie américaine, dont un rapport majeur sur l'emploi qui devait être publié vendredi.

Seul indicateur au menu du jour: une confiance des consommateurs en berne pour le mois de novembre, au plus bas depuis 2022, selon l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait très légèrement à 4,10%, contre 4,09% à la clôture jeudi.

A la cote, le spécialiste des véhicules électriques Tesla reculait nettement (-4,22% à 427,08 dollars) après l'adoption la veille du plan de rémunération à 1.000 milliards de dollars du patron de l'entreprise, Elon Musk, à l'issue d'un vote de l'assemblée générale des actionnaires.

Le cours de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, plongeait de 7,92% à 232,41 dollars après un nouveau report de la sortie de son très attendu jeu vidéo "Grand Theft Auto VI" (GTA VI).

Le site de location immobilière de courte durée Airbnb gardait la tête hors de l'eau (+0,50% à 121,18 dollars) après la publication de résultats trimestriels mitigés.

La plateforme de réservations de vols Expedia brillait (+16,62% à 256,22 dollars), profitant de performances financières meilleures qu'attendu.

