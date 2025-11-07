 Aller au contenu principal
Le pétrole progresse sous l'effet des sanctions américaines contre la Russie
information fournie par Boursorama avec AFP 07/11/2025 à 13:31

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le marché pétrolier se reprend vendredi, en dépit des inquiétudes persistantes sur une surabondance de l'offre, porté par les sanctions américaines contre la Russie, qui commencent à produire leurs effets.

Vers 11H00 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 1,28% à 60,19 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 1,14% à 64,10 dollars.

Les récentes sanctions américaines contre les deux principaux producteurs russes "semblent désormais avoir un impact sur les exportations russes de pétrole brut par voie maritime", souligne Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

Les Etats-Unis ont imposé le mois dernier des sanctions aux deux plus grands producteurs de pétrole russes - Rosneft et Lukoil - face au refus de la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Selon les données de Bloomberg, les exportations russes de pétrole "ont chuté de 20% pour atteindre un peu plus de 3 millions de barils par jour la semaine dernière, le niveau le plus bas en 10 semaines", ajoute M. Fritsch.

Les prix du pétrole restent cependant en baisse depuis le début de la semaine "face aux préoccupations liées à l'offre, avec une augmentation de la production dans un grand nombre de pays, tandis qu'une croissance de la demande inférieure à la moyenne devrait persister jusqu'en 2026", remarque Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Le suivi des inventaires mondiaux des analystes de DNB Carnegie "montre des signes évidents de la surabondance tant attendue sur le marché pétrolier".

"Nous pensons que l'augmentation des stocks commerciaux de pétrole soutiendra la pression à la baisse sur les prix au cours des prochains mois", ajoutent-ils.

Pétrole et parapétrolier

