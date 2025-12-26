 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre stable au lendemain de Noël
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 15:48

La Bourse de New York a ouvert sans changement vendredi dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël, tandis que les investisseurs parient sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt et de solides résultats d'entreprises pour soutenir les marchés l'année prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 6,74 points, ou -0,01% à 48.724,42 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 4,39 points, soit +0,06%, à 6.936,44 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC avance de 0,10%, soit +24,20 points à 23.637,51 points.

Les actions ont progressé ces derniers jours après des mois en dents de scie, les entreprises liées à l'IA étant confrontées à des pressions avec la flambée des valorisations et des dépenses d'investissement.

Cependant, des signes de résilience de l'économie américaine, la perspective d'un virage accommodant sous la direction d'un nouveau président de la Réserve fédérale l'année prochaine et un regain d'intérêt pour les actions liées à l'IA ont alimenté une reprise du marché. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq .IXIC sont en passe d'enregistrer leur troisième année consécutive de gains.

"L'année 2026 sera probablement décisive pour les marchés. Les entreprises doivent démontrer des gains tangibles de productivité et de marge grâce à l'IA et à d'autres investissements", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes prévoient une hausse de 15,5% des bénéfices des entreprises du S&P 500 en 2026, contre une prévision de croissance de 13,2% pour 2025.

Le S&P 500 a progressé de plus de 17% depuis le début de l'année 2025, porté par les géants de la "tech", mais la hausse a récemment ralenti, les investisseurs se tournant massivement vers des secteurs cycliques tels que la finance et les matériaux.

Les opérateurs des marchés attendent de voir si le "rallye de Noël" – un phénomène saisonnier lors duquel le S&P 500 enregistre des gains sur les cinq dernières séances de l'année et les deux premières de janvier – se reproduira cette année. Cette période a débuté mercredi et se poursuivra jusqu'au 5 janvier.

Aux valeurs, le titre Nvidia NVDA.O progresse de 1,48% après que le groupe a accepté d'acquérir une licence pour la technologie de puces de la start-up Groq et d'embaucher son directeur général.

La biotech Biohaven BHVN.N a fait part de résultats décevants lors d'un essai de phase intermédiaire pour son antidépresseur expérimental. L'action n'était pas ouverte dans les premiers échanges.

Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés minières telles que First Majestic AG.N , Coeur Mining CDE.N et Endeavour Silver EXK.N ont progressé de 1,63 à 3,37%, tandis que les cours de l'argent XAG= et de l'or XAU= ont atteint des records.

========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Version française Kate Entringer)

Valeurs associées

Argent
71,97 USD Six - Forex 1 0,00%
BRL
10,650 USD NYSE -0,65%
COEUR MINING
19,205 USD NYSE +2,59%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 751,71 Pts Index Ex +0,04%
ENDEAVOUR SILVER
10,130 USD NYSE +3,53%
FIRST MAJESTIC S
17,450 USD NYSE +1,48%
NASDAQ Composite
23 657,95 Pts Index Ex +0,19%
NVIDIA
192,1505 USD NASDAQ +1,88%
Or
4 479,63 USD Six - Forex 1 0,00%
S&P 500 INDEX
6 943,64 Pts CBOE +0,17%
USA BENCHMARK 10A
4,162 Rates +1,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

