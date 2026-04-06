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Wall Street ouvre sans grand entrain, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
information fournie par AFP 06/04/2026 à 15:41

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street hésite lundi à l'ouverture, les investisseurs évaluant la possibilité d'une issue à la guerre au Moyen-Orient malgré de nouvelles menaces de Washington envers Téhéran.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,13%, l'indice Nasdaq prenait 0,28% et l'indice élargi S&P 500 glanait 0,12%.

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