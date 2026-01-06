Wall Street ouvre sans direction après le rallye de la veille

La Bourse de New York a ouvert sans direction mardi, les investisseurs marquant une pause après le rallye de la veille tandis que les marchés américains se préparent à une semaine riche en données économiques, notamment sur l'emploi.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 0,05%, ou 22,60 points, à 48.954,58 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, gagne 6,83 points, soit 0,10% à 6.908,88 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC avance de son côté de 61,35 points, soit 0,26% à 23.457,17 points.

La forte hausse des valeurs financières lundi a été le principal moteur de la progression de Wall Street, propulsant le Dow Jones, indice phare du secteur, à un niveau record. L'indice se trouve à environ 2% du seuil historique des 50.000 points.

Les entreprises énergétiques ont également contribué à cette hausse après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces militaires américaines ce week-end.

L'administration du président américain Donald Trump prévoit par ailleurs de rencontrer des dirigeants de compagnies pétrolières plus tard cette semaine pour discuter de l'augmentation de la production au Venezuela.

Mardi, les valeurs pétrolières se sont stabilisées, SLB

SLB.N progressant de 1,48% et Chevron CVX.N de 0,29%, tandis que Exxon Mobil XOM.N cédait 0,17%.

"Les actions des grandes compagnies pétrolières américaines ont fortement progressé lundi, le marché ayant anticipé les bénéfices qu'elles tireraient de la destitution du gouvernement Maduro au Venezuela", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, dans une note.

Elle estime cependant que plusieurs années seront nécessaires avant que le Venezuela puisse à nouveau extraire de grandes quantités de pétrole, "de sorte que l'impact à la hausse sur les stocks de pétrole pourrait être de courte durée".

Cette semaine, une série de données sur le marché du travail sera scrutée par les investisseurs, notamment les chiffres cruciaux des créations d'emplois non agricoles de décembre, attendus vendredi, qui peuvent influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Ces données revêtent une importance renouvelée après que le président de la Fed, Jerome Powell, a appelé à la prudence lors de la réunion de décembre, en attendant une meilleure visibilité sur la santé du marché du travail.

Aux valeurs, Vistra VST.N bondit de 5,41% après avoir annoncé un accord pour racheter Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards de dollars 4,01 milliards d'euros).

Intel INTC.O cède 0,48% après la présentation de "Panther Lake", sa nouvelle puce d'intelligence artificielle pour ordinateurs portables, son premier produit conçu à l'aide de son processus de fabrication de nouvelle génération appelé 18A.

L'action Microchip Technology MCHP.O avance de 5,77% après que le fabricant de puces a relevé lundi sa prévision de ventes nettes pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Purvi Agarwal à Bangalore ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)