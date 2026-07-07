 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en ordre dispersé, déclin des fabricants de puces
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:43

Des traders à la Bourse de New York

Des traders à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé mardi, les investisseurs se demandant si le rallye du secteur lié à l'IA pourrait bientôt s'essouffler, ​malgré les solides résultats du géant sud-coréen des puces électroniques Samsung.

Une information de Reuters concernant la société chinoise DeepSeek, qui, selon plusieurs sources, serait en train de développer sa propre puce d'IA, pèse également sur la confiance ​du marché.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 179,82 points, soit 0,34%, à 53.235,73 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​cède 0,08% à 7.531,05 points.

Le Nasdaq Composite abandonne 0,52% points ⁠à 25.985,24 points.

Les doutes récurrents quant à la pérennité de l'essor du secteur technologique, et en ‌particulier des fabricants de semi-conducteurs, refont surface après la publication des prévisions de Samsung, conduisant les investisseurs à prendre leurs bénéfices après un deuxième trimestre exceptionnel pour les actions ​et à l'approche d'une nouvelle saison ‌de résultats d'entreprise.

"Les résultats (de Samsung) étaient en soi fondamentalement bons, mais il semble ⁠que cela ait eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des marchés : dès que les investisseurs commencent à adopter une attitude négative à l'égard de Samsung, ce pessimisme se propage à l'ensemble des marchés", a déclaré Michael Field, ⁠stratège chez Morningstar.

Micron perd ‌6% dans les premiers échanges, Sandisk près de 8% et Intel 7,7%, emboîtant ainsi ⁠le pas à leurs homologues européens et asiatiques.

Reuters a par ailleurs rapporté ce mardi que la start-up chinoise ‌DeepSeek développait actuellement sa propre puce d'IA, une initiative qui pourrait lui permettre de réduire ⁠sa dépendance vis-à-vis de Nvidia (-1,8%) et qui n'aide pas au sentiment de marché.

Les ⁠investisseurs restent également attentifs à ‌la politique monétaire, après une série de données et de déclarations récentes qui laissent penser que l'inflation pourrait ​être moins forte que prévu, notamment en raison de ‌la baisse des prix du pétrole.

"L'inflation reste trop élevée", a déclaré mardi le président de la Fed de New York, John Williams, ​lors d'une interview télévisée, ajoutant toutefois qu'il était désormais un peu moins inquiet quant à l'évolution des pressions sur les prix dans l'économie.

La Réserve fédérale (Fed) publiera mercredi les "minutes" de de sa réunion de juin, qui ⁠pourraient apporter davantage de détails sur les débats qui ont eu lieu au sein de la banque centrale.

Sur le reste des valeurs, le constructeur de véhicules électriques Rivian recule de 13% après avoir lancé lundi une offre visant à vendre 75 millions d'actions pour financer des apports en capital dans le cadre d'un accord de prêt signé avec le département américain de l'Énergie.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 07/07/2026
    Top 5 IA du 07/07/2026
    information fournie par Libertify 08.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Airbus, Legrand, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un membre des Forces de mobilisation populaire irakiennes se tient derrière un portrait du guide suprême iranien défunt Ali Khamenei, à la veille de son cortège funère, au mausolée de l'imam Hussein à Karbala, en Irak, le 7 juillet 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    En Irak, dernière étape des funérailles de Khamenei avant l'inhumation
    information fournie par AFP 08.07.2026 04:18 

    Le cercueil de l'ayatollah iranien Ali Khamenei fait une halte en Irak mercredi, pour des processions dans les villes de Najaf et Kerbala qui abritent les sanctuaires les plus sacrés de l'islam chiite, avant l'inhumation dans son pays d'origine. L'Iran a officiellement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes à Ankara le 7 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Choyé par les alliés, Trump entre en scène au sommet de l'Otan
    information fournie par AFP 08.07.2026 03:01 

    Accueilli mardi en grande pompe à Ankara, cajolé par le chef de l'Otan qui s'emploie à le convaincre du réveil des alliés européens en matière de défense, Donald Trump entre en scène mercredi à Ankara au dernier jour d'un sommet de l'Alliance sous tension. Quelle ... Lire la suite

  • Les avocats commis d'office du médecin soupçonné d'avoir tué 15 patients à l'aide d'injections létales, (de g. à d.) Klaudia Dawidowic, Ria Halbritter et Christoph Stoll, attendent le début du procès, au tribunal régional de Berlin, le 14 juillet 2025 ( AFP / Tobias Schwarz )
    Allemagne: verdict pour un médecin de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients
    information fournie par AFP 08.07.2026 02:47 

    Un tribunal de Berlin doit rendre son verdict mercredi au sujet d'un médecin allemand de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients, et suspecté d'un nombre encore bien plus élevé de meurtres dans des enquêtes toujours en cours. Ce médecin berlinois de 41 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,06 +0,16%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14165 +0,07%
Or
4 126,66 +0,47%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank