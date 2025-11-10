 Aller au contenu principal
CAC 40
8 053,69
+1,30%
Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:41

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 220,98 points, soit 0,47%, à 47.208,08 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,97% à 6.794,09 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,56%, soit 358,68 points, à 23.363,22 points.

Le Sénat américain a approuvé dimanche soir que soit soumis au vote de la chambre haute du Congrès un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, franchissant une première étape vers une sortie du "shutdown" qui dure depuis le 1er octobre dernier.

Si le texte doit également être validé par la Chambre des représentants puis promulgué par la Maison blanche, ce qui signifie qu'il faudra certainement attendre plusieurs jours avant la fin du shutdown, les investisseurs semblent encouragés par cette éventuelle issue après des semaines sans données officielles sur l'économie.

Le manque de chiffres officiels complique notamment la tâche de la Réserve fédérale (Fed) lorsqu'il s'agit de déterminer l'évolution de ses taux d'intérêt.

"Cela ouvrirait également la voie à la publication de données... nous devrions commencer à voir les données sur les demandes initiales (d'inscriptions au chômage, NDLR) et disposer de suffisamment de temps pour collecter les données pour le rapport sur l'emploi début décembre", note Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Le "shutdown", dont la durée est sans précédent, a notamment contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien, qui se poursuivent lundi.

Les espoirs concernant la situation budgétaire américaine sont d'autant plus bien accueillis que la semaine dernière a été difficile pour les indices de Wall Street, le Nasdaq connaissant sa pire performance hebdomadaire depuis plus de sept mois, en rasion des inquiétudes concernant les valorisations du secteur technologique.

La plupart des valeurs technologiques progressent lundi après avoir été malmenées vendredi, le géant de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O gagnant 3,6% dans les premiers échanges, tandis que Micron Technology MU.O prend 6,42% et Broadcom AVGO.O gagne 2,38%.

Les actions des compagnies aériennes United Airlines UAL.O et Delta Airlines DAL.O sont en hausse de 2,5% et 2,01%, portées par les espoirs de fin du "shutdown".

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Venture Global

VG.N grimpe de plus de 8% après que l'exportateur de GNL a annoncé avoir réalisé des bénéfices au troisième trimestre.

Metsera MTSR.O chute en revanche de 15% après avoir accepté une offre d'acquisition de la part de Pfizer PFE.N (+1,45%), mettant fin à la concurrence que se livraient le laboratoire américain et son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO .

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3WM0FT

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BROADCOM
356,8600 USD NASDAQ +2,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 260,52 Pts Index Ex +0,58%
METSERA
70,4387 USD NASDAQ -15,32%
MICRON TECHNOLOGY
254,7050 USD NASDAQ +7,05%
NASDAQ Composite
23 454,20 Pts Index Ex +1,95%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
NVIDIA
194,8540 USD NASDAQ +3,56%
PFIZER
24,800 USD NYSE +1,49%
S&P 500 INDEX
6 810,20 Pts CBOE +1,21%
UNITED AIRLINES
100,6000 USD NASDAQ +3,25%
USA BENCHMARK 10A
4,172 Rates +0,97%
