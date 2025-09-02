 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 679,97
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en nette baisse, commerce et emploi incitent à la prudence
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:39

La Bourse de New York a ouvert mardi dans le rouge au retour d'un week-end prolongé, les investisseurs se montrant prudents face à l'incertitude commerciale et avant la publication d'une série de données clés attendues dans les prochains jours.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 444,10 points, soit 0,98% à 45.100,78 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,32% à 6.374,85 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,80%, soit 386,16 points, à 21.069,39 points.

La prudence domine les marchés au retour du week-end prolongé du "Labor Day", la décision d'une cour d'appel américaine selon laquelle la plupart des droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux renforçant les craintes des investisseurs et faisant progresser les rendements obligataires.

"Si la Cour suprême juge ces droits de douane illégaux, le gouvernement devra rembourser la totalité de cette somme... Si la dette augmente, les rendements augmenteront également, ce qui causera davantage de difficultés au marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Les investisseurs évitent également le risque avant la publication vendredi du rapport clé sur l'emploi du mois d'août.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 92% que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, des paris qui ont grimpé après un rapport sur l'emploi décevant en juillet et les propos du président de la Réserve fédérale (Fed), qui a reconnu les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole.

La séance est également la première de septembre pour Wall Street, un mois traditionnellement faible pour les marchés d'actions et qui restera sans aucun doute marqué par les doutes quant à l'indépendance de la Fed, que le président Donald Trump continue d'attaquer régulièrement.

Au programme d'une journée par ailleurs plutôt calme, figurent les chiffres de l'indice ISM manufacturier pour le mois d'août, que les investisseurs recevront à 14h00 GMT.

Aux valeurs, PepsiCo PEP.O prend 4,6% après qu'Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital du groupe pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros), ajoutant qu'il prévoyait de relancer la croissance du groupe et de stimuler le cours de Bourse du fabricant de boissons.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3UO0BR

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 155,37 Pts Index Ex -0,86%
NASDAQ Composite
21 239,57 Pts Index Ex -1,01%
PEPSICO
154,0200 USD NASDAQ +3,61%
S&P 500 INDEX
6 397,86 Pts CBOE -0,97%
USA BENCHMARK 10A
4,189 Rates -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:56 

    Les écoliers de la ville d'Irpin près de Kiev, marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie, en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens. À l'école Mriya d'Irpin, plus de 2 700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant ... Lire la suite

  • Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:55 

    La Cour suprême brésilienne a commencé ses débats mardi en vue d’un verdict dans le procès de l'ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres co-accusés, accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour tenter de rester au pouvoir après avoir perdu ... Lire la suite

  • Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1.400 morts et plus de 3.100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.

  • La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    La Chine va mettre en place une exemption de visa pour les détenteurs de visa russe à partir du 15 septembre 2025, a déclaré mardi le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank