Wall Street ouvre en légère hausse avant des indicateurs clés

Entrée du NYSE Wall Street à New York

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi au lendemain des records des indices Dow Jones et S&P 500 mais la tendance est prudente alors que les investisseurs sont ‍dans l'attente d'une série d'indicateurs sur le marché de l'emploi américain, tandis que sur le plan géopolitique le risque demeure présent.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones, qui est désormais à moins de 1% de la barre symbolique des 50.000 points, grappille 126,67 points, soit 0,26%, ‌à 49.588,75 points. Il a inscrit un nouveau sommet sans précédent.

Le Standard & Poor's 500, plus large, qui est désormais à environ 0,80% du seuil des 7.000 points, monte de 4,05 points, soit 0,06%, à 6.948,87 points.

Le Nasdaq Composite, quant à lui, ​progresse de 1,31 point, soit 0,01%, à 23.548,48 points.

Wall Street a terminé mardi dans le vert, portée par le regain ⁠d'enthousiasme pour les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) qui a dynamisé les fabricants de puces, tandis que les entreprises du secteur de la santé ont connu une forte progression.

Les indices principaux indices de Wall Street, qui ont ⁠bien démarré l'année 2026 après avoir enregistré leur troisième ‍année consécutive de gains à deux chiffres en 2025, sont sur une tendance globalement favorable malgré ⁠les risques géopolitiques en cours.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir intercepté un pétrolier russe lié au Venezuela après une poursuite dans l'Atlantique, au risque de déclencher un conflit avec Moscou.

Le président américain Donald Trump a décidé d'étouffer les exportations de pétrole du Venezuela par la ​mer avant d'ordonner la capture à Caracas du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé de "narcoterrorisme", le week-end dernier.

Les marchés surveillent ces événements sans toutefois afficher des craintes excessives, l'indice VIX prenant à peine 2%, à environ 15 points.

Ils se concentrent davantage sur les données économiques, à ⁠commencer par l'enquête Jolts sur les offres d'emplois prévue à 15h00 GMT, qui devrait être un prélude au rapport mensuel ​officiel sur les créations de postes, les salaires et le taux de chômage, attendu vendredi.

"L'affaiblissement ​du marché du travail a été ​un facteur clé expliquant la volonté de la Fed de faire abstraction des risques d'inflation (...). Un affaiblissement supplémentaire soutiendrait les anticipations de baisse ​des taux, tandis que des chiffres plus élevés que prévu pourraient rapidement ⁠ranimer les partisans d'une politique monétaire restrictive", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Aux valeurs, le secteur des semi-conducteurs est en repli, de 1,06%, les fabricants de puces mémoire comme Sandisk et Micron Technology, dont les cours avaient fortement progressé face aux craintes de pénuries, cédant respectivement 4% et 0,6%.

Netflix prend 0,5% alors que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a réaffirmé son engagement vis-à-vis de l'accord de 82,7 ‌milliards de dollars conclu avec le groupe pour le studio de cinéma et de télévision et d'autres actifs, tout en rejetant à l'unanimité la dernière tentative de Paramount Skydance (-0,7%).

Ventyx Biosciences s'envole de 38%, Eli Lilly (+2,43%) étant en discussions avancées pour racheter le groupe pour plus d'un milliard de dollars, selon le Wall Street Journal.

Le groupe parapétrolier Baker Hughes avance de 0,70% à la suite de l'annonce d'un accord entre Caracas et Washington pour l'exportation de deux milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé ‌par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)