Wall Street ouvre en hausse, suspendue au discours du patron de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, juste avant le très attendu discours du président de la Réserve Fédérale (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole, qui pourrait donner des indications sur la trajectoire monétaire privilégiée par l'institution.

Vers 13H40 GMT, le Dow Jones prenait 0,66%, l'indice Nasdaq progressait de 0,24% et l'indice élargi S&P 500 de 0,42%.

"Le discours du président de la Fed, Jerome Powell sera probablement le baromètre ultime du marché aujourd'hui", résument les analystes de Briefing.com.

Le président de la banque centrale américaine doit prendre la parole à 14H00 GMT à l'occasion du colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux.

Les investisseurs seront à l'affût d'indices pouvant les renseigner sur la trajectoire monétaire privilégiée par l'institution américaine, notamment lors de sa prochaine réunion en septembre.

M. Powell va probablement "dire que la Fed est dépendante des données économiques", prévient Adam Sarhan, de 50 Park Investiments, selon qui les "derniers indicateurs justifient désormais une baisse des taux", avec notamment un affaiblissement du marché du travail aux Etats-Unis.

Par ailleurs, la Fed fait face à la pression du président américain Donald Trump pour baisser ses taux afin de soutenir l'activité.

"Il y a un espoir palpable sur le marché que M. Powell adopte un ton plus accommodant", notent les analystes de Briefing.com. "Mais avec d'autres rapports sur l'inflation à venir d'ici la réunion" du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) en septembre, il est probable que le président de l'institution "évoque la nécessité d'attendre de nouvelles données", ajoutent-ils.

La part d'opérateurs privilégiant une baisse de taux - dans une fourchette de 4,00% à 4,25% - à l'issue de la prochaine réunion a baissé depuis la semaine dernière, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch, mais reste toutefois majoritaire.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait à 4,30% contre 4,33% à la clôture jeudi.

Au tableau des valeurs, la plateforme de vidéoconférences Zoom était recherchée (+7,25% à 78,48 dollars) après avoir publié des résultats et des prévisions supérieures aux attentes du marché, aidé notamment par ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Le géant des semiconducteurs Nvidia perdait du terrain (-1,06% à 173,12 dollars) à la suite d'information de presse selon lesquelles l'entreprise aurait demandé à certains de ses fournisseurs d'arrêter la production de ses puces H20, conçues pour la Chine.

Selon le média américain The Information, cette directive intervient après que le gouvernement chinois a demandé aux entreprises locales de ne plus acheter les puces H20, craignant pour la sécurité du pays.

La chaîne de prêt-à-porter à bas coûts Ross Stores gagnait 3,15% à 150,20 dollars après une publication trimestrielle globalement meilleure qu'attendu pour le deuxième trimestre. Le groupe a toutefois mis en avant l'impact négatif des droits de douane sur son activité.

La place américaine a digéré cette semaine les résultats de plusieurs grands distributeurs américains dont Target ou le géant Walmart.

"La consommation reste forte mais moins qu'au trimestre dernier", observe M. Sarhan, d'autant que ces entreprises doivent désormais "faire face aux droits de douane" imposés par Donald Trump.

Le marché attend toujours d'en savoir plus concernant les négociations commerciales entre Washington et Pékin, la Chine étant l'un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

