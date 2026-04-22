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Wall Street ouvre en hausse sur fond d'optimisme au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:55

Des traders travaillent à la Bourse de New York

Des traders travaillent à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en légère hausse mercredi, les investisseurs réagissant positivement à l'annonce par le président américain d'une prolongation unilatérale du cessez-le-feu ​avec l'Iran, malgré les incertitudes sur la réaction d'Israël et de Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 390,09 points, soit 0,79%, à 49.539,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 51,85 points, ​soit 0,73%, à 7.115,86 points.

Le Nasdaq Composite prend 202,35 points, soit 0,83%, à 24.462,31 points.

Donald Trump a décidé unilatéralement de prolonger pour une durée indéterminée ​la trêve avec l'Iran, disant vouloir permettre la poursuite ⁠de négociations avec Téhéran tout en maintenant le blocus maritime américain, considéré comme une violation du cessez-le-feu ‌par les Iraniens, qui ont tiré sur trois navires mercredi dans le détroit d'Ormuz.

En Bourse, l'indice VIX de la volatilité sur les actions recule légèrement, sous la barre des 20 ​points, signe d'un marché qui veut ‌s'accrocher aux bonnes nouvelles et reflet de la conviction des investisseurs que la ⁠guerre se réglera via des négociations plutôt que sur le champ de bataille.

"À un moment donné, cette hausse va s'interrompre. Mais je ne crois pas que la majorité des investisseurs voient les choses ainsi", relève David Morrison, analyste ⁠marchés chez Trade Nation.

Le ‌risque d'une résurgence de l'inflation demeure cependant, avec un baril de pétrole qui se rapproche ⁠de nouveau du seuil des 100 dollars, malgré l'espoir affiché par certains investisseurs d'une accalmie sur le front ‌géopolitique.

"Le processus de paix semble à nouveau fragilisé par la mise en lumière de certaines réalités ⁠difficiles de la guerre", note Kyle Rodda, analyste marchés chez Capital.com.

"Le risque est ⁠que la dynamique politique intérieure ‌iranienne et les tensions stratégiques entre les Etats-Unis et l'Iran — sans parler d'Israël — entretiennent une inertie qui favorise ​l'escalade", a-t-il ajouté.

Outre la géopolitique, les investisseurs ont dans le ‌viseur une nouvelle série de publications financières des entreprises, alors que les résultats publiés jusqu'ici ont rassuré les marchés quant à la santé ​du consommateur américain, véritable moteur de la croissance économique.

Les estimations de bénéfice pour 2026 et 2027 des entreprises composant l'indice S&P 500 ont augmenté de 4% depuis fin janvier, selon les données de Goldman Sachs.

Aux ⁠valeurs, Adobe prend 3,37% après avoir annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars.

Boeing s'adjuge plus de 2% à la suite d'une perte nette trimestrielle moins importante que prévu.

United Airlines recule de 4,13% après la publication de ses résultats du premier trimestre.

Le marché attend désormais les résultats du géant des véhicules électriques Tesla, dont le titre prend plus de 1%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

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