Wall Street ouvre en hausse, satisfaite des résultats d'entreprises
information fournie par AFP 15/10/2025 à 16:09

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évoluait en hausse mercredi après une fournée de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, saluant aussi la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones gagnait 0,46%, l'indice Nasdaq prenait 0,65% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,63%.

"Aujourd'hui, les investisseurs sont confiants", et plusieurs titres "sont en hausse après la publication de leurs performances trimestrielles", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

"Le secteur financier s'est particulièrement distingué hier, plusieurs grandes banques ayant dépassé les prévisions", note Patrick O'Hare, de Briefing.com, à l'image de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo.

Les investisseurs ont accueilli mercredi avec optimisme une nouvelle salve de résultats du secteur financier, jugés encourageants.

Bank of America (+3,99% à 52,09 dollars) a fait mieux qu'attendu au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en nette hausse, qui a atteint 28,1 milliards de dollars (+11% sur un an), grâce au dynamisme des marchés financiers et à l'arrivée de nouveaux clients.

Morgan Stanley (+6,66% à 165,68 dollars) a aussi publié des résultats nettement supérieurs aux attentes du marché, sous l'effet d'une reprise de l'activité dans le secteur des fusions-acquisitions et levées de capitaux.

Côté tech, le fabricant néerlandais de machines de pointe pour le secteur des semiconducteurs ASML (+2,94% à 1.012,04 dollars) a publié mercredi un bénéfice net stable au troisième trimestre en glissement annuel et a annoncé s'attendre à une baisse significative de ses ventes en Chine l'année prochaine.

"Au cours des derniers trimestres, ASML a donné le ton concernant le secteur des semiconducteurs", souligne M. Sarhan.

Sur le plan macro-économique, le président de la Fed Jerome Powell est apparu mardi préoccupé par l'atonie du marché du travail aux Etats-Unis, ce qui a renforcé les attentes du marché en termes d'assouplissement monétaire.

"Il a clairement fait savoir aux investisseurs qu'il souhaitait poursuivre la baisse des taux. (...) Cela constituera un autre facteur favorable à la hausse" des cours, observe Adam Sarhan.

La place américaine attend la publication du "Livre beige" de la banque centrale américaine (Fed) à 18H00 GMT, une enquête régulièrement menée en consultant des acteurs économiques et experts.

Côté commercial, "les préoccupations entre la Chine et les Etats-Unis persistent", notent toutefois les analystes de Briefing.com.

Le secrétaire américain au Trésor s'est dit mercredi "optimiste" au sujet des discussions avec Pékin, après une nouvelle poussée de tension autour des échanges de terres rares.

Il a aussi affirmé que, selon ses informations, le président Donald Trump comptait toujours rencontrer prochainement son homologue Xi Jinping.

Sur le marché obligataire le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,01%, contre 4,03% la veille en clôture.

Ailleurs, à la cote, les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, évoluaient tous dans le vert, à l'instar du géant des semiconducteurs Nvidia (+1,08%), de Microsoft (+0,27%) ou Meta (+1,28%), la maison mère de Facebook .

Le groupe parapétrolier américain Halliburton était recherché (+1,58% à 22,79 dollars) après avoir annoncé dans un communiqué l'obtention de plusieurs contrats auprès de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras.

