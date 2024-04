Wall Street ouvre en hausse, rassurée sur l'inflation et dopée par la tech

Un opérateur du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a ouvert en hausse, vendredi, rassurée par un indicateur clé d'inflation et dopée par les bons résultats d'Alphabet (Google) et Microsoft, qui commencent à tirer des bénéfices de leurs investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,01%), l'indice Nasdaq accumulait 1,34% et l'indice élargi S&P 500 s'offrait 0,65%.

