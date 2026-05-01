Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse vendredi, les résultats des entreprises ​l'emportant sur l'incertitude géopolitique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 150,77 points, soit 0,30% à 49.802,91 points ​et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 7.234,35 points.

Le ​Nasdaq Composite prend 0,36%, soit ⁠89,39 points, à 24.981,71 points.

Les trois indices viennent de ‌clôturer un mois d'avril très solide, le S&P 500 et le Nasdaq signant leurs plus fortes hausses ​mensuelles depuis 2020, ‌malgré une situation toujours instable au Moyen-Orient qui ⁠maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Les investisseurs se sont montrés convaincus par les résultats des entreprises, y ⁠compris une ‌grande partie des géants américains de la technologie, ⁠qui étaient dans le collimateur dans un contexte de doutes ‌quant aux dépenses colossales consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Apple, ⁠qui a publié jeudi des résultats et des ⁠prévisions supérieurs aux ‌attentes, gagne 3,9% dans les premiers échanges.

Estee Lauder, qui a ​annoncé vendredi anticiper une ‌forte croissance organique de ses ventes annuelles, prend 4,67%. Le géant américain des cosmétiques ​a également annoncé son intention de supprimer jusqu'à 3.000 emplois supplémentaires dans le cadre de l'accélération d'un ⁠vaste plan de restructuration.

Les géants pétroliers Exxon et Chevron, qui ont publié leurs résultats trimestriels vendredi avant l'ouverture de la Bourse, évoluent en légère baisse dans les premiers échanges.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Benoit Van Overstraeten)