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Wall Street ouvre en hausse, les résultats trimestriels bien accueillis
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 15:57

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse vendredi, les résultats des entreprises ​l'emportant sur l'incertitude géopolitique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 150,77 points, soit 0,30% à 49.802,91 points ​et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 7.234,35 points.

Le ​Nasdaq Composite prend 0,36%, soit ⁠89,39 points, à 24.981,71 points.

Les trois indices viennent de ‌clôturer un mois d'avril très solide, le S&P 500 et le Nasdaq signant leurs plus fortes hausses ​mensuelles depuis 2020, ‌malgré une situation toujours instable au Moyen-Orient qui ⁠maintient les prix du pétrole à un niveau élevé.

Les investisseurs se sont montrés convaincus par les résultats des entreprises, y ⁠compris une ‌grande partie des géants américains de la technologie, ⁠qui étaient dans le collimateur dans un contexte de doutes ‌quant aux dépenses colossales consacrées à l'intelligence artificielle (IA).

Apple, ⁠qui a publié jeudi des résultats et des ⁠prévisions supérieurs aux ‌attentes, gagne 3,9% dans les premiers échanges.

Estee Lauder, qui a ​annoncé vendredi anticiper une ‌forte croissance organique de ses ventes annuelles, prend 4,67%. Le géant américain des cosmétiques ​a également annoncé son intention de supprimer jusqu'à 3.000 emplois supplémentaires dans le cadre de l'accélération d'un ⁠vaste plan de restructuration.

Les géants pétroliers Exxon et Chevron, qui ont publié leurs résultats trimestriels vendredi avant l'ouverture de la Bourse, évoluent en légère baisse dans les premiers échanges.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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