 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en hausse, les fabricants de puces rebondissent
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 15:53

L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse lundi, le secteur des semi-conducteurs rebondissant après avoir chuté à son plus bas niveau depuis ​plus de deux semaines vendredi dernier, tandis que la situation au Moyen-Orient maintient les investisseurs en haleine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 212,86 points, soit 0,42% à 51.079,64 points et le ​Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,93% à 7.452,49 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,47% à 26.088,13 points après avoir chuté de ​4,18% vendredi dernier.

Les valeurs technologiques, et en particulier ⁠les fabricants de puces, se redressent lundi après avoir été lourdement sanctionnées à la suite ‌des perspectives de Broadcom, les investisseurs ayant été refroidis mercredi par le fait que le groupe américain s'est contenté de confirmer ses prévisions.

Le plongeon du secteur ​la semaine dernière a fait perdre ‌1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux fabricants de puces cotés ⁠aux États-Unis.

La séance s'ouvre sur un ton bien plus favorable lundi, Nvidia progressant de 1,56%, Broadcom de 3,1% et Micron Technology de 9%.

L'action Marvell, également pénalisée la semaine dernière, bondit de 7,9%, portée par ⁠l'annonce de son intégration ‌dans l'indice S&P 500 à partir du 22 juin prochain.

Les investisseurs restent en ⁠outre attentifs à la situation au Moyen-Orient, qui a connu un nouvel épisode de tension en ‌ce début de semaine avec la reprise des hostilités entre Israël et l'Iran, les ⁠premières entre ces deux pays depuis le début du cessez-le-feu il y ⁠a deux mois.

Même si ‌les dernières informations indiquent qu'Israël et l'Iran ont désormais cessé leurs attaques, l'incertitude reste grande.

Par ailleurs, au ​vu des dernières données sur le marché du ‌travail, il ne semble pas que la Réserve fédérale (Fed) soit dissuadée par la fragilité du marché du travail lorsqu'il s'agit de ​lutter contre l'inflation par une politique monétaire plus restrictive, ce qui a également pesé sur les actions vendredi dernier et continuera d'inquiéter les marchés tant que la situation géopolitique ne s'apaisera ⁠pas.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, le marché estime à 42% la possibilité que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base cette année.

Le rapport sur les prix à la consommation du mois de mai, attendue mercredi, devrait donner aux investisseurs un nouvel aperçu de l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 210,92 -0,09%
Pétrole Brent
94,83 -0,56%
2CRSI
54,45 +9,47%
HAFFNER ENERGY
0,262 +16,44%
SOITEC
157,3 +7,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank