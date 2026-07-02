Wall Street ouvre en hausse, l'emploi US tempère les anticipations sur les taux

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, le ralentissement des créations d'emplois en juin ayant quelque peu tempéré les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 281,70 points, soit 0,54% à 52.586,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 0,26% à 7.502,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,03% à 26.048,47 points.

L'économie américaine a créé 57.000 emplois en juin, beaucoup moins que prévu, selon les données officielles publiées jeudi par le département du Travail, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 110.000.

La résilience dont a fait preuve le marché du travail américain a récemment alimenté les anticipations d'une prochaine hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed), que l'on considérait comme disposant d'une marge de manoeuvre suffisante pour se concentrer davantage sur son mandat en matière de stabilité des prix.

Les données publiées jeudi, qui pourraient nuancer quelque peu cette approche, font reculer les rendements obligataires américains à court terme et amplifient la baisse du dollar, également affecté par la forte appréciation du yen japonais.

"Ce rapport ne suffit pas à lui seul à écarter la possibilité d'une hausse des taux, mais il pourrait suffire à repousser la date", souligne Shawn Snyder, stratège chez Potomac Fund Management.

Selon les données compilées par LSEG, le marché estime désormais à 75,6% la probabilité d'au moins un relèvement des taux cette année, contre environ 84% avant la publication du rapport.

Le patron de la Fed, Kevin Warsh, n'a pas souhaité donner d'indications prospectives sur les taux mercredi lors de son intervention au forum de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, mais il a réaffirmé son engagement à ramener l'inflation à l'objectif de 2%, tout en soulignant que les risques inflationnistes s'atténuaient grâce à la récente baisse des prix du pétrole.

Aux valeurs, Sandisk SNDK.O et ARM ARM.O avancent légèrement dans les premiers échanges, dans un contexte doutes sur le secteur des semi-conducteurs, qui a entamé le semestre sur une tendance hésitante après son récent rallye.

Blue Owl Capital OWL.N , qui maintient ses limites de retrait sur deux de ses fonds de crédit privés alors même que la pression sur les rachats s'atténue légèrement, prend 8,8%.

Tesla TSLA.O perd 1,18% malgé ses livraisons dépassant les attentes au deuxième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4340JJ

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|