Wall Street ouvre en hausse grâce à l'optimisme sur la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,40% à 6.793,09 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,58%, soit 133,53 points, à 23.159,12 points.

Le nombre de personnes ayant déposé une nouvelle demande d'allocation chômage a baissé la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui indique que les licenciements restent faibles, même si le marché du travail peine à créer suffisamment d'emplois dans un contexte d'incertitude économique persistante.

Le rapport gouvernemental, publié un jour plus tôt que d'habitude en raison du jour férié de Thanksgiving jeudi, intervient à un moment d'inquiétude sur un marché du travail plutôt morose, ce qui devrait conduire la banque centrale à baisser à nouveau ses taux en décembre.

Les politiques commerciales et d'immigration agressives du président américain Donald Trump ont créé un environnement dans lequel les entreprises hésitent à licencier ou à embaucher davantage de travailleurs, ce qui conduit à un marché "sans embauche, sans licenciement".

"L'économie n'est pas en train de sombrer dans la récession, mais elle est suffisamment faible pour permettre à la Fed de procéder à une nouvelle baisse des taux. Le nombre de chômeurs reste élevé, ce qui donne à la Fed une marge de manoeuvre pour réduire encore ses taux", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Les commentaires d'une série de responsables de la politique monétaire, ainsi que les rapports récents faisant état d'un ralentissement des ventes au détail et de la faible confiance des consommateurs, ont déjà conduit les opérateurs à estimer à 84,9% une réduction de 25 points de base le mois prochain, soit environ le double de la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La publication mercredi à 19h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, sera à cet égard très suivi.

Les marchés actions ont quelque peu retrouvé des couleurs en cette fin de mois après des ventes massives début novembre, aidés par la politique monétaire et par une accalmie dans les ventes massives du secteur technologique.

Aux valeurs, Dell DELL.N grimpe de 3,86% après avoir publié des prévisions supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, l'augmentation des investissements dans les centres de données liés à l'IA stimulant la demande pour ses serveurs.

HP HPQ.N recule en revanche de 1,57% après que le fabricant d'ordinateurs personnels a dévoilé des prévisions de bénéfices moroses et annoncé un plan de suppression d'emplois.

Zscaler ZS.O plonge de 9% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)