 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,23
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en hausse avec des baisses de taux en vue
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 15:43

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi avec les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 19,79 points, soit 0,04% à 45.420,65 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,26% à 6.498,20 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,62% soit 135,26 points, à 21.835,648.

La Bourse de Wall Street s'oriente vers un rebond lundi après la baisse de la dernière séance liée aux craintes sur l'économie américaine.

Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi a fait état de créations d'emplois non agricoles bien inférieures aux attentes et a mis en évidence l'état morose de l'économie.

C'est désormais la réaction de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec une baisse des taux attendue dès septembre, qui soutient les indices outre-Atlantique.

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 88% de chances que les taux de la Fed soient réduits de 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Standard Chartered s'attend même à une baisse de 50 points de base en septembre, contre une baisse de 25 points de base prévue initialement.

Surtout, plusieurs analystes prévoient dorénavant trois baisses de taux cette année, contre deux précédemment.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3UV0I9

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 345,11 Pts Index Ex -0,12%
NASDAQ Composite
21 861,31 Pts Index Ex +0,74%
S&P 500 INDEX
6 496,89 Pts CBOE +0,24%
USA BENCHMARK 10A
4,035 Rates -3,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank