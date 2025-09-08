 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 734,50
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en hausse avec des baisses de taux en vue
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:22

Des traders travaillent au poste de négociation de JP Morgan sur le parquet de la Bourse de New York

Des traders travaillent au poste de négociation de JP Morgan sur le parquet de la Bourse de New York

PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi avec les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 19,79 points, soit 0,04% à 45.420,65 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,26% à 6.498,20 points. Le Nasdaq Composite prend 0,62% soit 135,26 points, à 21.835,648.

La Bourse de Wall Street s'oriente vers un rebond lundi après la baisse de la dernière séance liée aux craintes sur l'économie américaine.

Vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi a fait état de créations d'emplois non agricoles bien inférieures aux attentes et a mis en évidence l'état morose de l'économie.

C'est désormais la réaction de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec une baisse des taux attendue dès septembre, qui soutient les indices outre-Atlantique.

Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 88% de chances que les taux de la Fed soient réduits de 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Standard Chartered s'attend même à une baisse de 50 points de base en septembre, contre une baisse de 25 points de base prévue initialement.

Surtout, plusieurs analystes prévoient dorénavant trois baisses de taux cette année, contre deux précédemment.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des roses blanches osées sur le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani alors que le corbillard arrive pour ses funérailles à l'église San Martino de Rivalta, près de Plaisance, dans le nord de l'Italie, le 8 septembre 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:47 

    Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
    information fournie par Zonebourse 08.09.2025 17:42 

    (Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:35 

    Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank