Une lettre écrite à Epstein et attribuée à Trump rendue publique

Des manifestants lors d'une conférence de presse des victimes de Jeffrey Epstein devant le Capitole, à Washington, le 3 septembre 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Une lettre attribuée à Donald Trump à l'attention de Jeffrey Epstein pour son anniversaire en 2003 a été rendue publique lundi par des parlementaires démocrates, alors que le président américain en avait démenti l'existence en juillet, en pleine polémique sur ses liens avec le délinquant sexuel.

La lettre, obtenue par les membres démocrates d'une commission de la Chambre des représentants, montre une esquisse de buste féminin avec des citations attribuées à tour de rôle à Jeffrey Epstein et à Donald Trump, deux figures alors de la jet-set new-yorkaise, avec la signature du futur président américain au pied de la note.

Dans la foulée, la Maison Blanche a de nouveau démenti que le président américain en ait été l'auteur.

Donald Trump "n'a pas fait ce dessin et ne l'a pas signé", a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt, qui a dénoncé sur X de "fausses informations visant à alimenter le complot démocrate" autour de la relation entre Donald Trump et Jeffrey Epstein.

L'affaire Epstein, du nom de ce financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, enflamme de nouveau les Etats-Unis depuis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires ou le lancement d'une nouvelle enquête dans ce dossier.

La mort, par suicide selon les autorités, de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot, selon lesquelles il aurait été assassiné pour l'empêcher d'impliquer des personnalités de premier plan.

Selon le Wall Street Journal, qui avait le premier révélé en juillet l'existence de la lettre, celle-ci a été envoyée par les légataires de Jeffrey Epstein à une commission du Congrès ayant exigé auprès d'eux d'obtenir de nombreux documents liés à l'affaire.

- "Merveilleux secret" -

Après les révélations du quotidien américain, Donald Trump avait nié être l'auteur de la lettre et avait attaqué le "WSJ" pour diffamation, ainsi que son patron Rupert Murdoch, leur réclamant au moins 10 milliards de dollars de dommages-intérêts.

Le texte de la missive représente un échange imaginaire entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, dans lequel le premier dit: "Nous avons certaines choses en commun Jeffrey".

"Les énigmes ne vieillissent jamais, as-tu remarqué cela", dit-il également avant de conclure: "Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret".

Après avoir promis à ses partisans pendant sa campagne présidentielle des révélations fracassantes sur cette affaire, Donald Trump tente aujourd'hui d'éteindre la polémique, qu'il a de nouveau qualifiée récemment de "canular" monté par l'opposition.

Les élus démocrates qui ont publié la lettre lundi ont exhorté le président républicain à faire la lumière sur l'affaire.

"Trump parle de +merveilleux secret+ que les deux partageaient. Qu'est-ce qu'il cache? Publiez les documents!", ont-ils écrit sur X avec une image de la lettre.

Comme la Maison Blanche, le très populaire podcasteur conservateur Charlie Kirk a mis en doute la véracité de la lettre.

"Est-ce que ça ressemble à la vraie signature du président. Je ne crois pas du tout", a-t-il lancé sur X, estimant que celle-ci avait été "falsifiée".