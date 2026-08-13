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Wall Street ouvre en hausse après un indicateur d'inflation en décélération
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:19
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Des courtiers travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

Des courtiers travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York a ouvert dans ‌le vert jeudi, la baisse des cours du pétrole soutenant l'appétit pour le risque, lui-même alimenté par une inflation des ​prix à la production (PPI) aux Etats-Unis plus faible que prévu.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 120,24 points, soit 0,22%, à 53.890,51 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 15,63 points, soit 0,20%, à 7.764,13 points, après avoir ​inscrit en séance un record à 7.797,19 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 28,49 points, soit 0,11%, à 26.616,98 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, ​le département du Travail a indiqué que la croissance des ⁠prix à la production aux Etats-Unis s'était établie à 4,7% sur un an en juillet, en deçà du ‌consensus qui prévoyait une accélération à 4,9%.

Le PPI vient confirmer une modération des pressions inflationnistes outre-Atlantique après l'indice des prix à la consommation (CPI), publié mercredi, qui a affiché un ralentissement à 3,4% ​sur un an et est ressorti globalement ‌conforme aux attentes.

Le CPI et le PPI ont renforcé les anticipations selon lesquelles la ⁠Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra ses taux directeurs à leur niveau actuel, dans une fourchette de 3,50%-3,75%, lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue les 15 et 16 septembre.

La probabilité d'un statu quo sur les coûts d'emprunt est ⁠désormais de 65% contre 60% ‌avant la publication des chiffres du PPI, montrent les contrats à terme sur le marché monétaire.

"En ⁠prenant en considération ces deux rapports ensemble, on peut probablement déduire des données sur l'inflation de ce mois-ci un ‌signal très, peut-être modestement, accommodant", analyse Brock Weimer, stratège chez Edward Jones.

"Cela dit, je ne pense ⁠pas que cela suffise vraiment à faire pencher la Fed d'un côté ou de ⁠l'autre sur la seule base ‌des données de ce mois-ci", a-t-il ajouté.

Sur le marché obligataire, cela se traduit pour le moment par une forte baisse ​du rendement des Treasuries à dix ans, qui s'affiche à ‌4,64%, en repli de 5,1 points de base, tandis que le dollar cède 0,13% face à un panier de devises de référence sur le ​marché des changes.

Aux valeurs, Cisco Systems, composante de l'indice Dow Jones, chute de 8%, bien que le fabricant d'équipements réseau a prévu pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street.

Les fabricants d'ordinateurs Dell Technologies ⁠et HP progressent respectivement de 1,80% et 1,53% après que les résultats du groupe chinois Lenovo ont dépassé les attentes.

L'action Tapestry, le propriétaire de Coach, plonge de 15,14%, malgré des prévisions de résultats annuels optimistes.

Accelerant s'envole de 44% après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de retirer de la cote la place de marché d'assurance dans le cadre d'une opération de plus de quatre milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude ​Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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