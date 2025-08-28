Wall Street ouvre en hausse après les résultats de Nvidia

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après les résultats financiers de Nvidia la veille et quelques données économiques.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 45,02 points, soit 0,10%, à 45.610,25 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,11% à 6.488,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,20%, soit 44,08 points, à 21.634,22 points.

Les investisseurs digèrent les résultats de Nvidia, qui ont été publiés mercredi soir, le géant américain ayant fait état d'un chiffre d'affaires conforme aux attentes au deuxième trimestre mais avec des perspectives d'activités en Chine qui inquiètent.

Les incertitudes liées à la guerre commerciale sino-américaine ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles.

Cette exclusion est intervenue malgré le fait que la société a obtenu au début du mois certaines licences lui permettant de vendre ses puces H20 sur le marché chinois, après avoir conclu un accord de partage des revenus avec le gouvernement américain.

"La demande en matière d'IA n'est pas un problème pour Nvidia, c'est plutôt la politique qui fait obstacle à ses grandes ambitions de domination mondiale", estime Dan Coatsworth, analyste financier chez AJ Bell.

Par ailleurs, les chiffres publiés jeudi par le département du Travail ont montré que les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 août.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O perd 0,30%.

Snowflake SNOW.N progresse de 13,78% après avoir relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)