Wall Street ouvre en hausse après l'inflation, Micron grimpe

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse jeudi alors que des données plus faibles que prévu sur l'inflation aux Etats-Unis alimentent les attentes d'une poursuite de la baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,85% à 48.288,77 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,08% à 6.794,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,5% à 23.033,51 points.

Selon les données du département du Travail, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de 2,7% sur un an en novembre, soit beaucoup moins que la hausse de 3,1% attendue par les économistes interrogés par Reuters.

L'indice "core" des prix à la consommation (CPI) est aussi ressorti sous les attentes, à 2,6% contre 3% prévu.

Selon le baromètre CME "FedWatch", la probabilité d'un statu quo de la Fed lors de sa prochaine réunion en janvier a reculé à 71%, contre 73% avant la publication des données sur l'inflation. La probabilité d'une nouvelle baisse le mois prochain des coûts d'emprunt a augmenté à 29%, contre 27% avant l'indicateur.

"L'inflation a été nettement plus faible que prévu en novembre (...). Certains pourraient juger ce rapport moins fiable que d'habitude, mais l'ignorer serait une erreur", estime Brian Jacobsen, économiste chez Annex Wealth Management.

Le département du Travail n'a pas précisé les variations mensuelles de l'inflation CPI aux États-Unis, le "shutdown" de 43 jours des administrations fédérales ayant empêché la collecte des données en octobre et entraîné l'annulation de la publication.

Aux valeurs, Micron MU.O s'envole de 15,2% après avoir dévoilé une prévision de bénéfice par action ajusté pour son deuxième trimestre presque deux fois supérieure aux attentes des analystes.

Le fabricant de puces mémoire évoque une forte demande et une hausse des prix des puces utilisées dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Ces annonces profitent aux autres acteurs du secteur, comme SanDisk SNDK.O (+10%) et Western Digital WDC.O (+7,9%), et relèguent au second plan les craintes liées à Oracle ORCL.N (+3%) et au financement de ses projets d'infrastructures d'IA, qui ont pesé mercredi sur la Bourse de New York.

(Rédigé par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)