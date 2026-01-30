Wall Street ouvre en baisse, Trump propose Kevin Warsh à la tête de la Fed

Un panneau indiquant l'arrêt de métro Wall Street à New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien ‍gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell en mai.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 150,84 ‌points, soit 0,31%, à 48.920,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,31% à 6.947,60 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,43%, soit 101,63 ​points, à 23.583,49 points.

Ce vendredi, les yeux sont rivés sur la Fed.

Le choix ⁠du nouveau président de la Fed constitue la dernière initiative en date de Donald Trump pour marquer de son empreinte une Fed qu'il ⁠n'a cessé de critiquer depuis ‍son retour à la Maison blanche pour ne pas avoir ⁠baissé assez rapidement, selon lui, les taux d'intérêt.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je suis convaincu qu'il restera dans l'Histoire comme l'un des plus grands présidents de la ​Réserve fédérale, peut-être même le meilleur", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

La nomination de Kevin Warsh doit être confirmée par le Sénat américain.

"Je dirais que c'est ⁠positif pour le dollar. C'est un banquier central expérimenté qui a ​déjà travaillé à la Fed", estime Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la ​Danske Bank, à Copenhague.

"Cela ​atténue quelque peu la nervosité que nous aurions pu ressentir si nous avions eu ​un président de la Fed plus politisé ⁠ou beaucoup plus accommodant."

Aux valeurs, ExxonMobil chute de 1,16%. Le groupe a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à moindre coût dans le bassin permien ‌et en Guyane ayant contribué à améliorer les résultats du premier producteur pétrolier américain.

En revanche, Regeneron Pharmaceuticals est dans le vert et avance de 2,92%. Le groupe a dépassé vendredi les estimations des analystes concernant son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour son traitement contre l'eczéma, Dupixent.

* Pour les valeurs à suivre, ‌cliquez sur [L8N3YV0RP]

(Rédigé par Mara Vîlcu)